https://1prime.ru/20250917/rosneft-862386064.html
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения
"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:08+0300
2025-09-17T14:08+0300
2025-09-17T14:08+0300
россия
промышленность
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового бурения на Среднеботуобинском месторождении, сообщила "Роснефть". "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", продолжает внедрять передовые решения для добычи нефти в сложных геологических условиях. На Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении успешно протестирована отечественная инновационная технология титанового бурения", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в рамках опытно-промышленной разработки специалисты предприятия пробурили в карбонатном коллекторе более 500 метров с помощью сверхтонких титановых игл диаметром 12 миллиметров. При этом подчеркивается, что это альтернатива традиционной технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) с контролем зон дренирования от ствола скважины по горизонтали и вертикали. Технология позволяет разрабатывать тонкие пласты с нефтью, которые ограничены снизу водой, а сверху - обширной газовой шапкой. "Новый метод перспективен в условиях Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Значительная часть запасов месторождения относится к зонам с обширной газовой шапкой. Такие геологические условия требуют применения инновационных технологий добычи нефти, выработки новых решений корпоративными научно-проектными институтами и нефтесервисными подразделениями", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20250830/port-861498014.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94c56a18138652c6beb8694b1d60771d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, роснефть
РОССИЯ, Промышленность, Роснефть
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения
"Роснефть" успешно протестировала отечественную технологию титанового бурения
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового бурения на Среднеботуобинском месторождении, сообщила "Роснефть".
"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", продолжает внедрять передовые решения для добычи нефти в сложных геологических условиях. На Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении успешно протестирована отечественная инновационная технология титанового бурения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках опытно-промышленной разработки специалисты предприятия пробурили в карбонатном коллекторе более 500 метров с помощью сверхтонких титановых игл диаметром 12 миллиметров.
При этом подчеркивается, что это альтернатива традиционной технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) с контролем зон дренирования от ствола скважины по горизонтали и вертикали. Технология позволяет разрабатывать тонкие пласты с нефтью, которые ограничены снизу водой, а сверху - обширной газовой шапкой.
"Новый метод перспективен в условиях Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Значительная часть запасов месторождения относится к зонам с обширной газовой шапкой. Такие геологические условия требуют применения инновационных технологий добычи нефти, выработки новых решений корпоративными научно-проектными институтами и нефтесервисными подразделениями", - добавляется в сообщении.
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север"