Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/rosneft-862386064.html
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения
"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:08+0300
2025-09-17T14:08+0300
россия
промышленность
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового бурения на Среднеботуобинском месторождении, сообщила "Роснефть". "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", продолжает внедрять передовые решения для добычи нефти в сложных геологических условиях. На Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении успешно протестирована отечественная инновационная технология титанового бурения", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в рамках опытно-промышленной разработки специалисты предприятия пробурили в карбонатном коллекторе более 500 метров с помощью сверхтонких титановых игл диаметром 12 миллиметров. При этом подчеркивается, что это альтернатива традиционной технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) с контролем зон дренирования от ствола скважины по горизонтали и вертикали. Технология позволяет разрабатывать тонкие пласты с нефтью, которые ограничены снизу водой, а сверху - обширной газовой шапкой. "Новый метод перспективен в условиях Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Значительная часть запасов месторождения относится к зонам с обширной газовой шапкой. Такие геологические условия требуют применения инновационных технологий добычи нефти, выработки новых решений корпоративными научно-проектными институтами и нефтесервисными подразделениями", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20250830/port-861498014.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94c56a18138652c6beb8694b1d60771d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, роснефть
РОССИЯ, Промышленность, Роснефть
14:08 17.09.2025
 
"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения

"Роснефть" успешно протестировала отечественную технологию титанового бурения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового бурения на Среднеботуобинском месторождении, сообщила "Роснефть".
"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", продолжает внедрять передовые решения для добычи нефти в сложных геологических условиях. На Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении успешно протестирована отечественная инновационная технология титанового бурения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках опытно-промышленной разработки специалисты предприятия пробурили в карбонатном коллекторе более 500 метров с помощью сверхтонких титановых игл диаметром 12 миллиметров.
При этом подчеркивается, что это альтернатива традиционной технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) с контролем зон дренирования от ствола скважины по горизонтали и вертикали. Технология позволяет разрабатывать тонкие пласты с нефтью, которые ограничены снизу водой, а сверху - обширной газовой шапкой.
"Новый метод перспективен в условиях Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Значительная часть запасов месторождения относится к зонам с обширной газовой шапкой. Такие геологические условия требуют применения инновационных технологий добычи нефти, выработки новых решений корпоративными научно-проектными институтами и нефтесервисными подразделениями", - добавляется в сообщении.
Стенд Роснефти - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север"
30 августа, 12:23
 
РОССИЯПромышленностьРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала