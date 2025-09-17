https://1prime.ru/20250917/rosneft-862386064.html

"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения

"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения - 17.09.2025, ПРАЙМ

"Роснефть" протестировала отечественную технологию титанового бурения

"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T14:08+0300

2025-09-17T14:08+0300

2025-09-17T14:08+0300

россия

промышленность

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", успешно протестировала отечественную инновационную технологию титанового бурения на Среднеботуобинском месторождении, сообщила "Роснефть". "Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в добывающий комплекс "Роснефти", продолжает внедрять передовые решения для добычи нефти в сложных геологических условиях. На Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении успешно протестирована отечественная инновационная технология титанового бурения", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в рамках опытно-промышленной разработки специалисты предприятия пробурили в карбонатном коллекторе более 500 метров с помощью сверхтонких титановых игл диаметром 12 миллиметров. При этом подчеркивается, что это альтернатива традиционной технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) с контролем зон дренирования от ствола скважины по горизонтали и вертикали. Технология позволяет разрабатывать тонкие пласты с нефтью, которые ограничены снизу водой, а сверху - обширной газовой шапкой. "Новый метод перспективен в условиях Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Значительная часть запасов месторождения относится к зонам с обширной газовой шапкой. Такие геологические условия требуют применения инновационных технологий добычи нефти, выработки новых решений корпоративными научно-проектными институтами и нефтесервисными подразделениями", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250830/port-861498014.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, роснефть