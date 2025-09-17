Роспатент отказал Renault в регистрации товарного знака в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-17T03:14+0300
2025-09-17T03:14+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России, у компании осталось несколько недель для ответа на уведомление экспертизы, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Международного Бюро ВОИС. Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. Согласно данным электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Reno" для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года, в апреле 2025 года был получен предварительный отказ. По словам генерального директора компании "Онлайн Патент" Алины Акиншиной, Renault может получить окончательный отказ в регистрации товарного знака, если в течение нескольких недель не ответит в Роспатент. "Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака "Reno", а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением", - рассказала РИА Новости Акиншина. Она добавила, что противопоставленный знак принадлежит самой компании Renault, но в новой заявке компания указала другой адрес, не соответствующий ранее внесенному в российские государственные реестры. "Для того, чтобы снять это основание для отказа, достаточно внести изменения в запись в Государственном реестре товарных знаков, привести адрес в соответствие с актуальным и сообщить об этом экспертизе", - заключила эксперт. Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет.
03:14 17.09.2025
 
