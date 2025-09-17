Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушедшие западные компании не выполнили обязательства по утилизации упаковки - 17.09.2025
Ушедшие западные компании не выполнили обязательства по утилизации упаковки
Ушедшие западные компании не выполнили обязательства по утилизации упаковки - 17.09.2025, ПРАЙМ
Ушедшие западные компании не выполнили обязательства по утилизации упаковки
Ушедшие с российского рынка западные компании не в полном объеме выполнили обязательства в сфере ответственности производителей за утилизацию упаковки, сообщила | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ушедшие с российского рынка западные компании не в полном объеме выполнили обязательства в сфере ответственности производителей за утилизацию упаковки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Проблему поддельных актов об утилизации отходов упаковки должен решить повышенный контроль за организациями, осуществляющими утилизацию отходов. Для этого в рамках реформы системы расширенной ответственности производителя (РОП) создан реестр утилизаторов. Также в рамках системы теперь исключена возможность выполнения нормативов утилизации ассоциациями, которые показали свою неэффективность. "Мы обнаружили, что 90% из них (ассоциаций – ред.) вообще никогда ни за что не отвечали … были чисто рыбы-прилипалы на теле экономики, получали деньги с крупных корпораций типа "Кока-колы", "Икеи" и всех остальных, лоббировали их интересы", - сказала Радионова на первом заседании Делового клуба Росутилизации: "Диалог об экосборе: отходы, деньги, ответственность". "Мы переформатировали всю модель, когда нам все-таки удалось всех убедить еще при той ситуации, когда все еще не побежали с российского рынка и не бросили свои компании, в том числе и с обязательствами по РОПу, которые они должны были выполнить и не выполнили, забывая про свою репутацию", - добавила она. Расширенная ответственность производителя - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех отходов от товаров, которые они импортировали и/или произвели, и той упаковки, которую они использовали при ввозе и выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России в 2016 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017 годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. В дальнейшем этот механизм трансфомировался. Новые правила РОП вступили в силу 1 января 2024 года. Ответственность за утилизацию упаковки была перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно или с привлечением включенного в реестр утилизатора, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно - в 2025 году компаниям приходится утилизировать 55% всей производимой упаковки, с 2027 года норматив повысят до 100%.
2025
18:57 17.09.2025
 
Ушедшие западные компании не выполнили обязательства по утилизации упаковки

Росприроднадзор: ушедшие из РФ компании не выполнили обязательства по утилизации упаковки

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ушедшие с российского рынка западные компании не в полном объеме выполнили обязательства в сфере ответственности производителей за утилизацию упаковки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Проблему поддельных актов об утилизации отходов упаковки должен решить повышенный контроль за организациями, осуществляющими утилизацию отходов. Для этого в рамках реформы системы расширенной ответственности производителя (РОП) создан реестр утилизаторов. Также в рамках системы теперь исключена возможность выполнения нормативов утилизации ассоциациями, которые показали свою неэффективность.
"Мы обнаружили, что 90% из них (ассоциаций – ред.) вообще никогда ни за что не отвечали … были чисто рыбы-прилипалы на теле экономики, получали деньги с крупных корпораций типа "Кока-колы", "Икеи" и всех остальных, лоббировали их интересы", - сказала Радионова на первом заседании Делового клуба Росутилизации: "Диалог об экосборе: отходы, деньги, ответственность".
"Мы переформатировали всю модель, когда нам все-таки удалось всех убедить еще при той ситуации, когда все еще не побежали с российского рынка и не бросили свои компании, в том числе и с обязательствами по РОПу, которые они должны были выполнить и не выполнили, забывая про свою репутацию", - добавила она.
Расширенная ответственность производителя - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех отходов от товаров, которые они импортировали и/или произвели, и той упаковки, которую они использовали при ввозе и выпуске товаров на рынок. Механизм РОП внедрен в России в 2016 году, норматив утилизации в 5-10% появился в 2016-2017 годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. В дальнейшем этот механизм трансфомировался.
Новые правила РОП вступили в силу 1 января 2024 года. Ответственность за утилизацию упаковки была перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно или с привлечением включенного в реестр утилизатора, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно - в 2025 году компаниям приходится утилизировать 55% всей производимой упаковки, с 2027 года норматив повысят до 100%.
