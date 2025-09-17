https://1prime.ru/20250917/rossija-862366924.html
Российский пивной экспорт в Казахстан достиг рекордной суммы
Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного...
2025-09-17T02:17+0300
2025-09-17T02:17+0300
2025-09-17T02:35+0300
экономика
мировая экономика
россия
казахстан
чехия
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики. Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года - тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов. Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические "пивные державы": например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии. А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.
мировая экономика, россия, казахстан, чехия
