Российский пивной экспорт в Казахстан достиг рекордной суммы
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики. Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года - тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов. Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические "пивные державы": например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии. А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.
02:17 17.09.2025 (обновлено: 02:35 17.09.2025)
 
Российский пивной экспорт в Казахстан достиг рекордной суммы

Экспорт пива из России в Казахстан вырос на 44 процента

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики.
Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года - тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов.
Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические "пивные державы": например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии.
А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.
 
Заголовок открываемого материала