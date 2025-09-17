https://1prime.ru/20250917/rossija-862367981.html

Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов

Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов - 17.09.2025, ПРАЙМ

Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов

Россия за первые восемь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллиона долларов, превысив показатель за весь прошлый год, следует из... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T04:17+0300

2025-09-17T04:17+0300

2025-09-17T05:06+0300

экономика

россия

промышленность

южная корея

австралия

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862367981.jpg?1758074782

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллиона долларов, превысив показатель за весь прошлый год, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. Южнокорейский бизнес в январе-августе нарастил ввоз российского алюминия в 1,5 раза - до 320,7 тысячи тонн, при этом стоимость этих закупок выросла в 1,7 раза - до рекордных 868,1 миллиона долларов. В результате российский экспорт за восемь месяцев этого года уже превысил стоимость поставок за весь прошлый год, которая составила 862,7 миллиона долларов. Россия по итогам восьми месяцев была главным поставщиком алюминия в Южную Корею с долей в 30% против 19,5% за аналогичный период прошлого года. Австралия опустилась на второе место с долей в 21,5% после 26,6% годом ранее. Третьей стала Индия с 12,5%, хотя годом ранее на нее приходилось 14,9%. В целом южнокорейский спрос на алюминий вырос за год на 8,3%, достигнув 2,9 миллиарда долларов.

южная корея

австралия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, южная корея, австралия, индия