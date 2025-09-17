Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов - 17.09.2025
Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов
2025-09-17T04:17+0300
2025-09-17T05:06+0300
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, ИНДИЯ
04:17 17.09.2025 (обновлено: 05:06 17.09.2025)
 
Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов

Россия за восемь месяцев поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллионов долларов

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллиона долларов, превысив показатель за весь прошлый год, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни.
Южнокорейский бизнес в январе-августе нарастил ввоз российского алюминия в 1,5 раза - до 320,7 тысячи тонн, при этом стоимость этих закупок выросла в 1,7 раза - до рекордных 868,1 миллиона долларов.
В результате российский экспорт за восемь месяцев этого года уже превысил стоимость поставок за весь прошлый год, которая составила 862,7 миллиона долларов.
Россия по итогам восьми месяцев была главным поставщиком алюминия в Южную Корею с долей в 30% против 19,5% за аналогичный период прошлого года. Австралия опустилась на второе место с долей в 21,5% после 26,6% годом ранее. Третьей стала Индия с 12,5%, хотя годом ранее на нее приходилось 14,9%.
В целом южнокорейский спрос на алюминий вырос за год на 8,3%, достигнув 2,9 миллиарда долларов.
 
