https://1prime.ru/20250917/rossija-862367981.html
Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов
Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов - 17.09.2025, ПРАЙМ
Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов
Россия за первые восемь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллиона долларов, превысив показатель за весь прошлый год, следует из... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T04:17+0300
2025-09-17T04:17+0300
2025-09-17T05:06+0300
экономика
россия
промышленность
южная корея
австралия
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862367981.jpg?1758074782
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллиона долларов, превысив показатель за весь прошлый год, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. Южнокорейский бизнес в январе-августе нарастил ввоз российского алюминия в 1,5 раза - до 320,7 тысячи тонн, при этом стоимость этих закупок выросла в 1,7 раза - до рекордных 868,1 миллиона долларов. В результате российский экспорт за восемь месяцев этого года уже превысил стоимость поставок за весь прошлый год, которая составила 862,7 миллиона долларов. Россия по итогам восьми месяцев была главным поставщиком алюминия в Южную Корею с долей в 30% против 19,5% за аналогичный период прошлого года. Австралия опустилась на второе место с долей в 21,5% после 26,6% годом ранее. Третьей стала Индия с 12,5%, хотя годом ранее на нее приходилось 14,9%. В целом южнокорейский спрос на алюминий вырос за год на 8,3%, достигнув 2,9 миллиарда долларов.
южная корея
австралия
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, южная корея, австралия, индия
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, ИНДИЯ
Россия поставила Южной Корее алюминия на 868 миллионов долларов
Россия за восемь месяцев поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллионов долларов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на 868,1 миллиона долларов, превысив показатель за весь прошлый год, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни.
Южнокорейский бизнес в январе-августе нарастил ввоз российского алюминия в 1,5 раза - до 320,7 тысячи тонн, при этом стоимость этих закупок выросла в 1,7 раза - до рекордных 868,1 миллиона долларов.
В результате российский экспорт за восемь месяцев этого года уже превысил стоимость поставок за весь прошлый год, которая составила 862,7 миллиона долларов.
Россия по итогам восьми месяцев была главным поставщиком алюминия в Южную Корею с долей в 30% против 19,5% за аналогичный период прошлого года. Австралия опустилась на второе место с долей в 21,5% после 26,6% годом ранее. Третьей стала Индия с 12,5%, хотя годом ранее на нее приходилось 14,9%.
В целом южнокорейский спрос на алюминий вырос за год на 8,3%, достигнув 2,9 миллиарда долларов.