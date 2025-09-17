https://1prime.ru/20250917/rossija-862368330.html
Россия в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
2025-09-17T04:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862368330.jpg?1758073507
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо - до 7,8 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики.
При этом, как и в июне, Россия осталась для республики крупнейшим экспортером этого вида транспорта из числа государств СНГ. Причем год назад в июле Россия была лишь второй, значительно уступая Армении.
Несмотря на высокую положительную динамику, доля российского экспорта на рынке Казахстана относительно невелика: в июле страна обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковушках. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и США (13%).
