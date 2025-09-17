Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/rossija-862368330.html
Россия в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
Россия в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан - 17.09.2025, ПРАЙМ
Россия в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
Россия в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо - до 7,8... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T04:45+0300
2025-09-17T04:45+0300
бизнес
экономика
россия
казахстан
армения
китай
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862368330.jpg?1758073507
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо - до 7,8 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики. При этом, как и в июне, Россия осталась для республики крупнейшим экспортером этого вида транспорта из числа государств СНГ. Причем год назад в июле Россия была лишь второй, значительно уступая Армении. Несмотря на высокую положительную динамику, доля российского экспорта на рынке Казахстана относительно невелика: в июле страна обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковушках. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и США (13%).
казахстан
армения
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казахстан, армения, китай, снг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ, КИТАЙ, СНГ
04:45 17.09.2025
 
Россия в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

Россия в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан втрое

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо - до 7,8 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики.
При этом, как и в июне, Россия осталась для республики крупнейшим экспортером этого вида транспорта из числа государств СНГ. Причем год назад в июле Россия была лишь второй, значительно уступая Армении.
Несмотря на высокую положительную динамику, доля российского экспорта на рынке Казахстана относительно невелика: в июле страна обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковушках. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и США (13%).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНАРМЕНИЯКИТАЙСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала