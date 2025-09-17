Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стало больше возможностей для отдыха, показал опрос - 17.09.2025
В России стало больше возможностей для отдыха, показал опрос
В России стало больше возможностей для отдыха, показал опрос - 17.09.2025, ПРАЙМ
В России стало больше возможностей для отдыха, показал опрос
Более четверти россиян считают, что внутри страны стало больше возможностей для отдыха, следует из данных, представленных в исследовании поставщика решений в... | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более четверти россиян считают, что внутри страны стало больше возможностей для отдыха, следует из данных, представленных в исследовании поставщика решений в сфере коммуникации edna (есть в распоряжении РИА Новости). Так, согласно данным исследования, 27% отметили, что в России стало больше возможностей для отдыха, а почти 11% считают, что на отечественных курортах улучшился сервис. Чуть более 8% россиян отметили, что в российской туриндустрии усовершенствовалась обратная связь, а 6% отмечают появление новых "западных" фишек. При этом каждый второй считает, что за последнее время в российской туриндустрии не случилось особых изменений, а почти 14% отметили ухудшение сервиса. Основными сложностями, которая возникают у россиян при общении с представителями туриндустрии каждый пятый назвали отсутствие поддержки в форс-мажорах, еще 19,3% указали на безразличие персонала, а 17% - на обилие спама от туроператоров и отелей. Однако остальные не видят проблем в коммуникациях с турфирмами и отелями. Отвечая на вопрос о том, чего не хватает сфере гостеприимства в России, участники опроса пожелали больше развлечений в отелях и на курортах, вежливости и внимательности со стороны персонала, адекватной реакции на претензии, скорости реагирования на инциденты.
туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
06:00 17.09.2025
 
В России стало больше возможностей для отдыха, показал опрос

edna: более четверти россиян считают, что в России стало больше возможностей для отдыха

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более четверти россиян считают, что внутри страны стало больше возможностей для отдыха, следует из данных, представленных в исследовании поставщика решений в сфере коммуникации edna (есть в распоряжении РИА Новости).
Так, согласно данным исследования, 27% отметили, что в России стало больше возможностей для отдыха, а почти 11% считают, что на отечественных курортах улучшился сервис. Чуть более 8% россиян отметили, что в российской туриндустрии усовершенствовалась обратная связь, а 6% отмечают появление новых "западных" фишек.
При этом каждый второй считает, что за последнее время в российской туриндустрии не случилось особых изменений, а почти 14% отметили ухудшение сервиса.
Основными сложностями, которая возникают у россиян при общении с представителями туриндустрии каждый пятый назвали отсутствие поддержки в форс-мажорах, еще 19,3% указали на безразличие персонала, а 17% - на обилие спама от туроператоров и отелей. Однако остальные не видят проблем в коммуникациях с турфирмами и отелями.
Отвечая на вопрос о том, чего не хватает сфере гостеприимства в России, участники опроса пожелали больше развлечений в отелях и на курортах, вежливости и внимательности со стороны персонала, адекватной реакции на претензии, скорости реагирования на инциденты.
 
