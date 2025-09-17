https://1prime.ru/20250917/rossija-862369373.html

В России стало больше возможностей для отдыха, показал опрос

2025-09-17T06:00+0300

туризм

бизнес

россия

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Более четверти россиян считают, что внутри страны стало больше возможностей для отдыха, следует из данных, представленных в исследовании поставщика решений в сфере коммуникации edna (есть в распоряжении РИА Новости). Так, согласно данным исследования, 27% отметили, что в России стало больше возможностей для отдыха, а почти 11% считают, что на отечественных курортах улучшился сервис. Чуть более 8% россиян отметили, что в российской туриндустрии усовершенствовалась обратная связь, а 6% отмечают появление новых "западных" фишек. При этом каждый второй считает, что за последнее время в российской туриндустрии не случилось особых изменений, а почти 14% отметили ухудшение сервиса. Основными сложностями, которая возникают у россиян при общении с представителями туриндустрии каждый пятый назвали отсутствие поддержки в форс-мажорах, еще 19,3% указали на безразличие персонала, а 17% - на обилие спама от туроператоров и отелей. Однако остальные не видят проблем в коммуникациях с турфирмами и отелями. Отвечая на вопрос о том, чего не хватает сфере гостеприимства в России, участники опроса пожелали больше развлечений в отелях и на курортах, вежливости и внимательности со стороны персонала, адекватной реакции на претензии, скорости реагирования на инциденты.

2025

