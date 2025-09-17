https://1prime.ru/20250917/rossija-862370259.html
Россия определила приоритетные отрасли для размещения в РПЗ в Египте
Россия определила приоритетные отрасли для размещения в РПЗ в Египте - 17.09.2025
Россия определила приоритетные отрасли для размещения в РПЗ в Египте
2025-09-17T07:16+0300
2025-09-17T07:16+0300
2025-09-17T07:44+0300
россия
экономика
бизнес
египет
рф
суэцкий канал
алексей оверчук
минпромторг
КАИР, 17 сен - ПРАЙМ. Российская сторона уже определилась с приоритетными отраслями, предприятия которой будут размещены в Российской промышленной зоне (РПЗ) в Египте, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. В понедельник-вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны. "Была проведена масштабная бизнес-миссия, в ней приняли участие более 30 российских компаний. В первую очередь это те компании, которые заинтересованы в создании собственных производств на территории Арабской Республики Египет", - заявил Чекушов журналистам по итогам визита. По его словам, российской стороной уже определены приоритетные отрасли для размещения в промзоне. "Мы уже определили приоритетные отрасли для размещения на территории промышленной зоны. В первую очередь, мы работаем над созданием производств отрасли машиностроения. Конечно, египетская сторона заинтересована в привлечении наших технологий в сфере транспортного машиностроения - это автомобильное машиностроение, это предприятия по производству подвижного состава, железнодорожной техники", - рассказал Чекушов. "Востребованы наши компетенции в сфере фармацевтической отрасли, в сфере производства медицинских изделий и медицинской техники", - добавил он. Кроме того, российская сторона рассматривает производителей, которые относятся к химической и нефтехимической промышленности. "Продукция этой отрасли крайне востребована и на территории Египта, и на территории всего Африканского континента", - отметил он. Также Чекушов напомнил, что Египет - это своего рода ворота на африканский континент. "Беспошлинный режим торговли с всеми африканскими странами и не только. Более 70 соглашений заключено Египтом с преференциальным режимом торговли", - добавил чиновник. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
