Россияне стали чаще искать информацию о ключевой ставке ЦБ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество запросов россиян по поиску в сети информации о ключевой ставке Банка России за январь-август 2025 года достигло 12,3 миллиона штук, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"Количество запросов за январь-август 2025 года достигло 12,3 миллиона штук. Это на 33% больше, чем за январь-август 2024 года и на 148% больше, чем два года назад (в январе-августе 2023 года)", - говорится в исследовании, которое проводилось при помощи сервиса "Яндекс Вордстат".
Анализ динамики количества поисковых запросов также показал, что интерес граждан достигал пика в месяцы, когда Банк России проводил заседания по ключевой ставке. На отрезке январь-август 2024 года рекордным стал июль. Суммарное количество запросов за этот месяц составило 2 миллиона — это 21,6% от всего количества за исследуемый период. В январе-августе этого года рекордным также стал июль — 2,6 миллиона запросов или 21,1% от их общего количества.
В последние годы интерес россиян к ключевой ставке очень активно растет на фоне ее высокой волатильности и связанными с этим существенными колебаниями стоимости кредитов и доходности по вкладам, прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков.
"А с учетом ее влияния на многие финансовые аспекты ей все чаще интересуются больше обычных граждан, далеких от финансового сообщества, сферы экономики, предпринимательства и так далее, то есть не сталкивающихся с ней непосредственно в профессиональной плоскости", - отметил он.
