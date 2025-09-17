https://1prime.ru/20250917/rossijane-862368170.html

Россияне стали чаще искать информацию о ключевой ставке ЦБ

Россияне стали чаще искать информацию о ключевой ставке ЦБ - 17.09.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще искать информацию о ключевой ставке ЦБ

Количество запросов россиян по поиску в сети информации о ключевой ставке Банка России за январь-август 2025 года достигло 12,3 миллиона штук, что на 33%... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T04:27+0300

2025-09-17T04:27+0300

2025-09-17T04:27+0300

финансы

россия

экономика

банк россия

банк россии

moneyman

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862368170.jpg?1758072422

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество запросов россиян по поиску в сети информации о ключевой ставке Банка России за январь-август 2025 года достигло 12,3 миллиона штук, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Количество запросов за январь-август 2025 года достигло 12,3 миллиона штук. Это на 33% больше, чем за январь-август 2024 года и на 148% больше, чем два года назад (в январе-августе 2023 года)", - говорится в исследовании, которое проводилось при помощи сервиса "Яндекс Вордстат". Анализ динамики количества поисковых запросов также показал, что интерес граждан достигал пика в месяцы, когда Банк России проводил заседания по ключевой ставке. На отрезке январь-август 2024 года рекордным стал июль. Суммарное количество запросов за этот месяц составило 2 миллиона — это 21,6% от всего количества за исследуемый период. В январе-августе этого года рекордным также стал июль — 2,6 миллиона запросов или 21,1% от их общего количества. В последние годы интерес россиян к ключевой ставке очень активно растет на фоне ее высокой волатильности и связанными с этим существенными колебаниями стоимости кредитов и доходности по вкладам, прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков. "А с учетом ее влияния на многие финансовые аспекты ей все чаще интересуются больше обычных граждан, далеких от финансового сообщества, сферы экономики, предпринимательства и так далее, то есть не сталкивающихся с ней непосредственно в профессиональной плоскости", - отметил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россия, банк россии, moneyman