Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали главные достопримечательности Китая - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/rossijane-862369539.html
Россияне назвали главные достопримечательности Китая
Россияне назвали главные достопримечательности Китая - 17.09.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали главные достопримечательности Китая
Китай привлекает россиян большим количеством достопримечательностей, при этом представительницы прекрасного пола больше всего хотели бы увидеть Великую... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T06:15+0300
2025-09-17T06:15+0300
бизнес
китай
пекин
шанхай
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862369539.jpg?1758078944
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай привлекает россиян большим количеством достопримечательностей, при этом представительницы прекрасного пола больше всего хотели бы увидеть Великую Китайскую стену, а мужчин интересует Пекин и Шанхай, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотели бы посетить 31% опрошенных. На втором месте - столица страны Пекин (16%), на третьем - Шанхай (8%). В топ также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь", - подсчитали аналитики, опросив 3 000 респондентов. Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях, отметили эксперты. Так, среди россиянок наиболее популярна мечта увидеть Великую Китайскую стену (35% против 26% мужчин), в то время как мужчины среди "хотелок" чаще называли Пекин (20% против 13% женщин) и Шанхай (10% против 7% женщин). Среди россиян, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (86%) остались довольны поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения. На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.
китай
пекин
шанхай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, пекин, шанхай, superjob
Бизнес, КИТАЙ, Пекин, Шанхай, SuperJob
06:15 17.09.2025
 
Россияне назвали главные достопримечательности Китая

SuperJob: Китай привлекает россиян большим количеством достопримечательностей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай привлекает россиян большим количеством достопримечательностей, при этом представительницы прекрасного пола больше всего хотели бы увидеть Великую Китайскую стену, а мужчин интересует Пекин и Шанхай, выяснили для РИА Новости в SuperJob.
"Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотели бы посетить 31% опрошенных. На втором месте - столица страны Пекин (16%), на третьем - Шанхай (8%). В топ также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь", - подсчитали аналитики, опросив 3 000 респондентов.
Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях, отметили эксперты. Так, среди россиянок наиболее популярна мечта увидеть Великую Китайскую стену (35% против 26% мужчин), в то время как мужчины среди "хотелок" чаще называли Пекин (20% против 13% женщин) и Шанхай (10% против 7% женщин).
Среди россиян, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (86%) остались довольны поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения.
На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню.
Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.
 
БизнесКИТАЙПекинШанхайSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала