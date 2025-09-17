Недельная инфляция в России составила 0,04 процента

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
росстат
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России за период со 9 по 15 сентября составила 0,04% против 0,1% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,08%, сообщил в среду Росстат. "За период с 9 по 15 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала месяца – 100,13%, с начала года – 104,08%", - говорится в сообщении. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе снижение цен замедлилось и составило в среднем 0,6% после дефляции в 2% неделей ранее. В частности подешевели: морковь - на 2,9%, свекла - на 2,8%, яблоки - на 2,4%, лук - на 2,3%, капуста - на 2,2%, картофель - на 1,5%, огурцы - на 0,8%. Выросли цены на помидоры - на 6,4%, бананы - на 1,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 0,8%, вареные колбасы - на 0,4%, мясные консервы и смеси сухие молочные для детского питания, молоко (пастеризованное), ржаной хлеб, сахар, гречку, вермишель - на 0,2%, говядину, мясо кур, молоко (ультрапастеризованное), пшеничный хлеб и печенье - на 0,1%. Цены снизились на рис - на 0,4%, сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку и пшено - на 0,3%, сосиски, сардельки, подсолнечное масло и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, сметану и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетное мыло и зубные щетки - на 0,3%, туалетная бумага, хозяйственное мыло и зубные пасты - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,5%, детские подгузники - на 0,3%, сухие корма для домашних животных, спички - на 0,1%. Телевизоры и электропылесосы на неделе с 9 по 15 сентября подорожали на 1,1% и на 0,2% соответственно, а смартфоны подешевели - на 0,4%. Цены на новые иностранные автомобили выросли на 0,2%, на отечественные - не изменились. Бензин прибавил за неделю 0,5%, дизельное топливо - 0,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 1,2%, анальгин - на 0,7%, ренгалин - на 0,6%, лизобакт - на 0,5%, нимесулид - на 0,4%, корвалол - на 0,3%, пенталгин - на 0,2%, активированный уголь, валидол и трекрезан - на 0,1%.
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:28 17.09.2025
 
Недельная инфляция в России составила 0,04 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России за период со 9 по 15 сентября составила 0,04% против 0,1% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,08%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 9 по 15 сентября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала месяца – 100,13%, с начала года – 104,08%", - говорится в сообщении.
На плодоовощную продукцию на отчетной неделе снижение цен замедлилось и составило в среднем 0,6% после дефляции в 2% неделей ранее. В частности подешевели: морковь - на 2,9%, свекла - на 2,8%, яблоки - на 2,4%, лук - на 2,3%, капуста - на 2,2%, картофель - на 1,5%, огурцы - на 0,8%. Выросли цены на помидоры - на 6,4%, бананы - на 1,2%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 0,8%, вареные колбасы - на 0,4%, мясные консервы и смеси сухие молочные для детского питания, молоко (пастеризованное), ржаной хлеб, сахар, гречку, вермишель - на 0,2%, говядину, мясо кур, молоко (ультрапастеризованное), пшеничный хлеб и печенье - на 0,1%.
Цены снизились на рис - на 0,4%, сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку и пшено - на 0,3%, сосиски, сардельки, подсолнечное масло и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, сметану и соль - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетное мыло и зубные щетки - на 0,3%, туалетная бумага, хозяйственное мыло и зубные пасты - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,5%, детские подгузники - на 0,3%, сухие корма для домашних животных, спички - на 0,1%.
Телевизоры и электропылесосы на неделе с 9 по 15 сентября подорожали на 1,1% и на 0,2% соответственно, а смартфоны подешевели - на 0,4%. Цены на новые иностранные автомобили выросли на 0,2%, на отечественные - не изменились. Бензин прибавил за неделю 0,5%, дизельное топливо - 0,2%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 1,2%, анальгин - на 0,7%, ренгалин - на 0,6%, лизобакт - на 0,5%, нимесулид - на 0,4%, корвалол - на 0,3%, пенталгин - на 0,2%, активированный уголь, валидол и трекрезан - на 0,1%.
