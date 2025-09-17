https://1prime.ru/20250917/rostelekom-862395608.html

"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций - 17.09.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T17:18+0300

2025-09-17T17:18+0300

2025-09-17T17:18+0300

экономика

россия

ростелеком

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-20R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения в 10 миллиардов рублей. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 125 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, Банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250915/rusal-862317062.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростелеком, рынок