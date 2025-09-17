"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций

https://1prime.ru/20250917/rostelekom-862395608.html
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-20R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения в 10 миллиардов рублей. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 125 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, Банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.
