"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций - 17.09.2025
"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T17:18+0300
2025-09-17T17:18+0300
экономика
россия
ростелеком
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-20R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения в 10 миллиардов рублей. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 125 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, Банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.
россия, ростелеком, рынок
Экономика, РОССИЯ, Ростелеком, Рынок
17:18 17.09.2025
 
"Ростелеком" увеличил объем размещения облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-20R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения в 10 миллиардов рублей.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 125 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, Банк "Дом.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синары" и Совкомбанк.
15 сентября, 21:02
 
ЭкономикаРОССИЯРостелекомРынок
 
 
Заголовок открываемого материала