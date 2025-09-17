Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/rubl-862389064.html
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях - 17.09.2025, ПРАЙМ
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T15:07+0300
2025-09-17T15:07+0300
экономика
цифровой рубль
общество
финансы
анатолий аксаков
банк россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118110_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_8fa1461bc53be537461d7d4c817a360c.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России. Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей. "Сегодня получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля: сделал пожертвования фонду помощи детям с заболеваниями "Линия жизни" и благотворительной организации помощи детям-сиротам "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ по QR-коду в одном из московских кафе", - написал Аксаков в своем Telegram-канале. Депутат убедился, что система работает, как надо, и операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. "Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного", - поделился Аксаков. "Внедрение цифрового рубля и в бюджетном процессе, и на платежном рынке будет поэтапным. Разумеется, у граждан будет выбор, в какой форме рубля получать зарплату и каким способом делать переводы и платить за товары и услуги", - отметил он. Аксаков подытожил, что цифровой рубль достаточно быстро станет массовым, поскольку для людей его использование будет бесплатным, а для розничных сетей комиссии по таким платежам будут минимальными. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет.
https://1prime.ru/20250908/ekspert-861936023.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118110_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_9eec04b294a35083417b90d0e929e60a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цифровой рубль, общество , финансы, анатолий аксаков, банк россии, госдума
Экономика, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, Общество , Финансы, Анатолий Аксаков, Банк России, Госдума
15:07 17.09.2025
 
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях

Депутат ГД Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.
"Сегодня получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля: сделал пожертвования фонду помощи детям с заболеваниями "Линия жизни" и благотворительной организации помощи детям-сиротам "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ по QR-коду в одном из московских кафе", - написал Аксаков в своем Telegram-канале.
Депутат убедился, что система работает, как надо, и операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. "Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного", - поделился Аксаков.
"Внедрение цифрового рубля и в бюджетном процессе, и на платежном рынке будет поэтапным. Разумеется, у граждан будет выбор, в какой форме рубля получать зарплату и каким способом делать переводы и платить за товары и услуги", - отметил он.
Аксаков подытожил, что цифровой рубль достаточно быстро станет массовым, поскольку для людей его использование будет бесплатным, а для розничных сетей комиссии по таким платежам будут минимальными.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения цифрового рубля
8 сентября, 06:14
 
ЭкономикаЦИФРОВОЙ РУБЛЬОбществоФинансыАнатолий АксаковБанк РоссииГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала