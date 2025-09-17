https://1prime.ru/20250917/rubl-862389064.html
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России. Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей. "Сегодня получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля: сделал пожертвования фонду помощи детям с заболеваниями "Линия жизни" и благотворительной организации помощи детям-сиротам "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ по QR-коду в одном из московских кафе", - написал Аксаков в своем Telegram-канале. Депутат убедился, что система работает, как надо, и операции с цифровыми рублями проходят просто и удобно. "Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного", - поделился Аксаков. "Внедрение цифрового рубля и в бюджетном процессе, и на платежном рынке будет поэтапным. Разумеется, у граждан будет выбор, в какой форме рубля получать зарплату и каким способом делать переводы и платить за товары и услуги", - отметил он. Аксаков подытожил, что цифровой рубль достаточно быстро станет массовым, поскольку для людей его использование будет бесплатным, а для розничных сетей комиссии по таким платежам будут минимальными. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте 5-7 лет.
