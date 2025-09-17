Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
RuStore запустил программу поддержки разработчиков из российских регионов - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/rustore-862386672.html
RuStore запустил программу поддержки разработчиков из российских регионов
RuStore запустил программу поддержки разработчиков из российских регионов - 17.09.2025, ПРАЙМ
RuStore запустил программу поддержки разработчиков из российских регионов
Российский магазин приложений RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков - эта инициатива направлена на продвижение местных сервисов,... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:15+0300
2025-09-17T14:15+0300
rustore
технологии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84166/09/841660917_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_debd1dbb77b0c5708ad5049409c277a7.jpg
КАЗАНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Российский магазин приложений RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков - эта инициатива направлена на продвижение местных сервисов, рассказал операционный директор RuStore Илья Сверчков во время выступления на Kazan Digital Week. "RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей", - сказал Сверчков. Он отметил, что программа поддержки позволит получить дополнительное продвижение в магазине приложений. Также разработчикам можно будет участвовать в акселераторе и образовательных программах. Сверчков подчеркнул, что для участия в программе нужно представить уникальное приложение. "Инициатива направлена на укрепление ИТ-сообществ в регионах и развитие цифровых возможностей россиян. В рамках программы мы уже работаем с крупными IT-кластерами, включая "Горький Тех" (Нижний Новгород), "Технопарк Якутия", а также "ИнвестХаб" и ИТ-парк Казани, что создает прочную базу для кооперации и обмена опытом", - добавил Сверчков.
https://1prime.ru/20250729/messendzher-860054112.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84166/09/841660917_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_60bd85ae305a1f192ffe8d7eb8d515e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
rustore, технологии, бизнес
RuStore, Технологии, Бизнес
14:15 17.09.2025
 
RuStore запустил программу поддержки разработчиков из российских регионов

RuStore запустил программу поддержки региональных разработчиков

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore
RuStore - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
RuStore. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Российский магазин приложений RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков - эта инициатива направлена на продвижение местных сервисов, рассказал операционный директор RuStore Илья Сверчков во время выступления на Kazan Digital Week.
"RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей", - сказал Сверчков.
Он отметил, что программа поддержки позволит получить дополнительное продвижение в магазине приложений. Также разработчикам можно будет участвовать в акселераторе и образовательных программах.
Сверчков подчеркнул, что для участия в программе нужно представить уникальное приложение.
"Инициатива направлена на укрепление ИТ-сообществ в регионах и развитие цифровых возможностей россиян. В рамках программы мы уже работаем с крупными IT-кластерами, включая "Горький Тех" (Нижний Новгород), "Технопарк Якутия", а также "ИнвестХаб" и ИТ-парк Казани, что создает прочную базу для кооперации и обмена опытом", - добавил Сверчков.
Бизнес
Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений
29 июля, 10:58
 
RuStoreТехнологииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала