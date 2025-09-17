Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям - 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности", - сказал Рябков журналистам. -0-
09:59 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности", - сказал Рябков журналистам. -0-
Заголовок открываемого материала