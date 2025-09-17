https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862374662.html
Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям
Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям - 17.09.2025, ПРАЙМ
Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям
Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T09:59+0300
2025-09-17T09:59+0300
2025-09-17T09:59+0300
россия
сша
сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_120560783416d1bc49f6d2f9db34008b.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности", - сказал Рябков журналистам. -0-
https://1prime.ru/20250916/stubb-862322605.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057860_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_1e684f931abaadb10d2b6fb95856b82b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков
РОССИЯ, США, Сергей Рябков
Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям
Рябков: Россия и США продолжают диалог, поддерживая контакты по разным линиям
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности", - сказал Рябков журналистам. -0-
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России