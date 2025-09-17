https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862374662.html

Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям

Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям - 17.09.2025, ПРАЙМ

Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям

Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T09:59+0300

2025-09-17T09:59+0300

2025-09-17T09:59+0300

россия

сша

сергей рябков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850057860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_120560783416d1bc49f6d2f9db34008b.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и США находятся в контакте по разным линиям, диалог продолжается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности", - сказал Рябков журналистам. -0-

https://1prime.ru/20250916/stubb-862322605.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, сергей рябков