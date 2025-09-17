https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862375005.html
Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике
2025-09-17T09:59+0300
2025-09-17T09:59+0300
2025-09-17T09:59+0300
энергетика
россия
сша
сергей рябков
кирилл дмитриев
"сахалин-1"
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - сказал он. "Я могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример той работы, которая началась в этой сфере. И которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - добавил Рябков.
https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862374662.html
сша
россия, сша, сергей рябков, кирилл дмитриев, "сахалин-1", мид рф
Энергетика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, Кирилл Дмитриев, "Сахалин-1", МИД РФ
