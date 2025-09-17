https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862375005.html

Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике

2025-09-17T09:59+0300

энергетика

россия

сша

сергей рябков

кирилл дмитриев

"сахалин-1"

мид рф

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - сказал он. "Я могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример той работы, которая началась в этой сфере. И которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - добавил Рябков.

сша

2025

Новости

ru-RU

россия, сша, сергей рябков, кирилл дмитриев, "сахалин-1", мид рф