Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862375005.html
Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике
Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике - 17.09.2025, ПРАЙМ
Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике
Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T09:59+0300
2025-09-17T09:59+0300
энергетика
россия
сша
сергей рябков
кирилл дмитриев
"сахалин-1"
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - сказал он. "Я могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример той работы, которая началась в этой сфере. И которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - добавил Рябков.
https://1prime.ru/20250917/ryabkov-862374662.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_6a50b99ac40edcf4682e9ff25a1c57ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, сергей рябков, кирилл дмитриев, "сахалин-1", мид рф
Энергетика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, Кирилл Дмитриев, "Сахалин-1", МИД РФ
09:59 17.09.2025
 
Рябков: Россия готова дальше обсуждать с США сотрудничество в энергетике

Рябков: Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - сказал он.
"Я могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример той работы, которая началась в этой сфере. И которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - добавил Рябков.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Рябков рассказал о контактах России и США по разным линиям
09:59
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАСергей РябковКирилл Дмитриев"Сахалин-1"МИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала