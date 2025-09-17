Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-17T19:16+0300
2025-09-17T19:16+0300
рынок
рф
сша
дональд трамп
мосбиржа
росстат
ртс
рф
сша
рынок, рф, сша, дональд трамп, мосбиржа, росстат, ртс
Рынок, РФ, США, Дональд Трамп, Мосбиржа, Росстат, РТС
19:16 17.09.2025
 
Российский рынок акций завершил торги среды умеренным ростом

Биржевые индексы РФ закрылись ростом на инфляционных ожиданиях населения

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Московская биржа
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом благодаря сентябрьским оценкам инфляционных ожиданий населения от ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,4% - до 2 814,04 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,01%, до 1 110,93 пункта, долларовый РТС - на 0,21%, до 1 068,07 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.53 мск дешевел на 0,31% - до 68,26 доллара за баррель.
"Вечером ЦБ опубликовал сентябрьские оценки инфляционных ожиданий населения, которые неожиданно упали с 13,5% до 12,6%, минимальных за год уровней. Такие вводные в моменте вернули инвесторам надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки, но к октябрьскому заседанию у регулятора "на столе" будут уже более актуальные цифры по инфляционным ожиданиям", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Индекс Мосбиржи в среду продолжил торговаться примерно в том же ключе, что и накануне. Как и вчера, новости носили разный характер – в Еврокомиссии пообещали вскоре представить пакет антироссийских санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики, в то же время президент США Дональд Трамп заявил, что украинским властям придется пойти на сделку ради достижения мира", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Конъюнктура нефтяного и валютного рынка в середине недели значимо не менялась, отметил он.
"Торговые обороты пониженные. Технически, ближайшая линия поддержки для индекса Мосбиржи проходит на уровне 2750 пунктов. Индикаторы силы тренда вчера и сегодня подтверждают сохранение падающей динамики. После пятничного решения Банка России по ключевой ставке инвесторы вновь переключили фокус внимания на внешний контур и геополитику, где пока также сохраняется сильная неопределенность и санкционная риторика", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,78%), "Сургутнефтегаза" (+3,78%), "Юнипро" (+3,00%), "СПБ Биржи" (+1,89%), "ПИКа" (+1,89%).
"В лидеры роста на фоне отскока после недавнего падения вышел "Вуш Холдинг". В аутсайдерах на опасениях по поводу негативного влияния слабого рубля на ее финансовые результаты оказалась "Сегежа", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения акции "Сегежи" (-1,97%), ВК (-1,35%), банка "Санкт-Петербург" (-1,34%), ДВМП (-1,30%), ВТБ (-1,22%).

Прогнозы

"На российском рынке акционеры ММЦБ и НПО "Наука" проведут внеочередные общие собрания, в повестке обсуждение дивидендных выплат за I полугодие. Индекс Мосбиржи будет торговаться с учетом информации по инфляции, публикуемых сегодня позднее. Если отчет Росстата не принесет сюрпризов и не появится ярких внешних новостных поводов, бенчмарк продолжит разнонаправленно двигаться вокруг 2800 пунктов", - рассказал Шепелев.
В целом, если ценовая статистика Росстата от вечера среды не принесет особо неприятных сюрпризов, индекс Мосбиржи в четверг может двигаться у верхних границ диапазона в 2790-2830 пунктов, заключил Григорьев.
"В четверг ожидаем повышенную волатильность по причине квартальной экспирации фьючерсов. Торговый диапазон индекса Мосбиржи в четверг прогнозируем от 2750 до 2850 пунктов", - рассказал Муштаков.
РынокРФСШАДональд ТрампМосбиржаРосстатРТС
 
 
