Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски

2025-09-17T05:48+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вынесено определение об отмене судебного приказа", - сказано в материалах. Иск в суд взыскании долга к Рынске подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается, решение об отмене судебного приказа могло быть вынесено в связи с его оплатой. В понедельник московский суд оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения в интервью, размещенном в открытом доступе в сети интернет.

