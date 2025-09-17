Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/rynski-862369264.html
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски - 17.09.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T05:48+0300
2025-09-17T05:48+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862369264.jpg?1758077313
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вынесено определение об отмене судебного приказа", - сказано в материалах. Иск в суд взыскании долга к Рынске подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается, решение об отмене судебного приказа могло быть вынесено в связи с его оплатой. В понедельник московский суд оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения в интервью, размещенном в открытом доступе в сети интернет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
05:48 17.09.2025
 
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски

Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено определение об отмене судебного приказа", - сказано в материалах.
Иск в суд взыскании долга к Рынске подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается, решение об отмене судебного приказа могло быть вынесено в связи с его оплатой.
В понедельник московский суд оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения в интервью, размещенном в открытом доступе в сети интернет.
 
БизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала