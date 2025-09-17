https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862387789.html

ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет в 19-м пакете санкций усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров. "Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и кораблям теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны - важный способ положить конец этому конфликту", - сказала она.

