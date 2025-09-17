https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862387789.html
ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков
ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков - 17.09.2025, ПРАЙМ
ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков
Еврокомиссия хочет в 19-м пакете санкций усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи, заявила... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:36+0300
2025-09-17T14:36+0300
2025-09-17T14:36+0300
экономика
финансы
россия
кая каллас
ек
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет в 19-м пакете санкций усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров. "Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и кораблям теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны - важный способ положить конец этому конфликту", - сказала она.
https://1prime.ru/20250917/peskov-862384760.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_dd7c0120490234fc9b692445aab5c05b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, кая каллас, ек, санкции против рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Кая Каллас, ЕК, санкции против РФ
ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков
Каллас: ЕК хочет усилить санкции против банков и энергетических компаний из России
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет в 19-м пакете санкций усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.
"Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и кораблям теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны - важный способ положить конец этому конфликту", - сказала она.
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России