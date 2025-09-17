Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков - 17.09.2025
ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет в 19-м пакете санкций усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров. "Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и кораблям теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны - важный способ положить конец этому конфликту", - сказала она.
финансы, россия, кая каллас, ек, санкции против рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Кая Каллас, ЕК, санкции против РФ
14:36 17.09.2025
 
ЕК рассматривает усиление санкционных мер против российских банков

Каллас: ЕК хочет усилить санкции против банков и энергетических компаний из России

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет в 19-м пакете санкций усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.
"Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и кораблям теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны - важный способ положить конец этому конфликту", - сказала она.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России
Экономика Финансы РОССИЯ Кая Каллас ЕК санкции против РФ
 
 
