https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862390936.html

Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций - 17.09.2025, ПРАЙМ

Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T16:04+0300

2025-09-17T16:04+0300

2025-09-17T16:04+0300

экономика

россия

ес

украина

санкции против рф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на сайте Совета ЕС. Накануне этот пункт был снят с повестки дня. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против Украины (новый санкционный пакет - ред.) добавлен", - значится в документе.

https://1prime.ru/20250917/peskov-862384760.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, украина, санкции против рф, мировая экономика