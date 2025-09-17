https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862390936.html
Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций
2025-09-17T16:04+0300
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на сайте Совета ЕС. Накануне этот пункт был снят с повестки дня. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против Украины (новый санкционный пакет - ред.) добавлен", - значится в документе.
