Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862390936.html
Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций
Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций - 17.09.2025, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T16:04+0300
2025-09-17T16:04+0300
экономика
россия
ес
украина
санкции против рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на сайте Совета ЕС. Накануне этот пункт был снят с повестки дня. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против Украины (новый санкционный пакет - ред.) добавлен", - значится в документе.
https://1prime.ru/20250917/peskov-862384760.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, украина, санкции против рф, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, санкции против РФ, Мировая экономика
16:04 17.09.2025
 
Постпреды стран ЕС обсудили в среду новый пакет антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС обсудили в среду 19-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на сайте Совета ЕС.
Накануне этот пункт был снят с повестки дня.
"Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против Украины (новый санкционный пакет - ред.) добавлен", - значится в документе.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России
13:19
 
ЭкономикаРОССИЯЕСУКРАИНАсанкции против РФМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала