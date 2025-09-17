https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862391194.html
СМИ: ЕК намерена представить в пятницу новый пакет санкций против России
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена представить в пятницу новый пакет санкций против России, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС. "Еврокомиссия планирует представить на этой неделе новый, более жёсткий пакет санкций против России... Как ожидается, пакет должен быть представлен в пятницу", - говорится в сообщении. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров сообщила, что Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. В нем ЕК хочет усилить меры против российских банков и энергетических компаний, а также ограничить криптовалютные платежи. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
