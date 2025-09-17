Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговые сети Камчатки подготовились к отключению интернета
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен – РИА Новости. Крупные торговые сети Камчатки подготовились к временному отключению интернета с 25 по 29 сентября, когда "Ростелеком" будет проводить работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной линии связи "Сахалин-Камчатка", сообщили в правительстве Камчатского края. "Временное отключение интернета на Камчатке не сильно отразится на работе крупных торговых сетей", – проинформировали краевые власти. Как уточнили в правительстве, с 25 по 29 сентября "Ростелеком" проведет масштабные работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Сахалин-Камчатка" в Усть-Большерецком округе. Срок начала и окончания работ зависит от гидрометеоусловий в морской акватории, непосредственно работы с перерывом сервиса займут 48 часов. "Абсолютно точно могу сказать, что жители не останутся без необходимого продовольствия, даже если вдруг они забудут снять наличные", - заявила заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. Она отметила, что с каждым крупным предпринимателем проведена "соответствующая работа". Сообщается, что для минимизации неудобств все ключевые социальные объекты — финансовые организации, крупные продуктовые магазины, спецслужбы и другие важные учреждения — перейдут на спутниковую связь. По информации регионального минцифры, работы проводятся для защиты линии связи от эрозии - подземная часть теперь проложена на глубину более 4 метров в новом месте.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен – РИА Новости. Крупные торговые сети Камчатки подготовились к временному отключению интернета с 25 по 29 сентября, когда "Ростелеком" будет проводить работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной линии связи "Сахалин-Камчатка", сообщили в правительстве Камчатского края.
"Временное отключение интернета на Камчатке не сильно отразится на работе крупных торговых сетей", – проинформировали краевые власти.
Как уточнили в правительстве, с 25 по 29 сентября "Ростелеком" проведет масштабные работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Сахалин-Камчатка" в Усть-Большерецком округе. Срок начала и окончания работ зависит от гидрометеоусловий в морской акватории, непосредственно работы с перерывом сервиса займут 48 часов.
"Абсолютно точно могу сказать, что жители не останутся без необходимого продовольствия, даже если вдруг они забудут снять наличные", - заявила заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова. Она отметила, что с каждым крупным предпринимателем проведена "соответствующая работа".
Сообщается, что для минимизации неудобств все ключевые социальные объекты — финансовые организации, крупные продуктовые магазины, спецслужбы и другие важные учреждения — перейдут на спутниковую связь.
По информации регионального минцифры, работы проводятся для защиты линии связи от эрозии - подземная часть теперь проложена на глубину более 4 метров в новом месте.
 
