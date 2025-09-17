Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцария вдвое увеличила импорт российского золота - 17.09.2025
Швейцария вдвое увеличила импорт российского золота
2025-09-17T05:15+0300
2025-09-17T05:15+0300
экономика
мировая экономика
швейцария
сша
оаэ
оон
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Швейцария, несмотря на санкции, в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, не подпадает под санкции. Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны. Так, в первом полугодии страна приобрела 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в физическом выражении импорт вырос наполовину, а в денежном - вдвое. Всего же Швейцария за 6 месяцев приобрела на мировых рынках золота на 95,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода годом ранее. Крупнейшим поставщиком стали США, которые в первом полугодии поставили Швейцарии золота на 19,2 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи составили 17,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Канада с экспортом на 4,5 миллиарда. В пятерку также вошли Австралия (4,4 миллиарда) и Узбекистан (4,3 миллиарда долларов).
мировая экономика, швейцария, сша, оаэ, оон
Экономика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США, ОАЭ, ООН
05:15 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Швейцария, несмотря на санкции, в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade.
Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, не подпадает под санкции. Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны.
Так, в первом полугодии страна приобрела 10,2 тонны российского золота на 934,7 миллиона долларов. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в физическом выражении импорт вырос наполовину, а в денежном - вдвое.
Всего же Швейцария за 6 месяцев приобрела на мировых рынках золота на 95,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода годом ранее.
Крупнейшим поставщиком стали США, которые в первом полугодии поставили Швейцарии золота на 19,2 миллиарда долларов. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи составили 17,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замкнула Канада с экспортом на 4,5 миллиарда. В пятерку также вошли Австралия (4,4 миллиарда) и Узбекистан (4,3 миллиарда долларов).
 
