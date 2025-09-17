Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/sibur-862375686.html
Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании
Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании - 17.09.2025, ПРАЙМ
Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании
Доля экспорта в выручке "Сибура" сейчас составляет 25-30%, отмечается торможение спроса на полимеры внутри РФ по ряду отраслей, но по другим есть рост, сообщил... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:14+0300
2025-09-17T10:14+0300
экономика
бизнес
сибур
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/14/833581474_0:45:600:383_1920x0_80_0_0_01bc6d31e25c928269142b63f5d44df9.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Доля экспорта в выручке "Сибура" сейчас составляет 25-30%, отмечается торможение спроса на полимеры внутри РФ по ряду отраслей, но по другим есть рост, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленного энергетического форума TNF. "По разным группам мы видим такое торможение в течение трех кварталов в отраслях строительства, инфраструктуры, автомобилестроения, там, где мы обеспечиваем поставку, например, для шинной отрасли... Но растут другие сегменты: упаковка, медицина, поэтому что-то может быть больше, что-то меньше. Экспорт между 25 и 30 процентами в нашей выручке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
https://1prime.ru/20250829/sibur-861431746.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83358/14/833581474_43:0:576:400_1920x0_80_0_0_ac4ded35ff79112d96180a28e017c9b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сибур
Экономика, Бизнес, Сибур
10:14 17.09.2025
 
Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании

Карисалов: доля экспорта в выручке "Сибура" составляет 25-30%

"Сибур".
Сибур.
"Сибур".. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Доля экспорта в выручке "Сибура" сейчас составляет 25-30%, отмечается торможение спроса на полимеры внутри РФ по ряду отраслей, но по другим есть рост, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленного энергетического форума TNF.
"По разным группам мы видим такое торможение в течение трех кварталов в отраслях строительства, инфраструктуры, автомобилестроения, там, где мы обеспечиваем поставку, например, для шинной отрасли... Но растут другие сегменты: упаковка, медицина, поэтому что-то может быть больше, что-то меньше. Экспорт между 25 и 30 процентами в нашей выручке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
Павильон компании Сибур на Международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
"Сибур" перенаправил часть продукции на экспорт
29 августа, 11:07
 
ЭкономикаБизнесСибур
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала