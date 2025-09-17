Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании

https://1prime.ru/20250917/sibur-862375686.html

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Доля экспорта в выручке "Сибура" сейчас составляет 25-30%, отмечается торможение спроса на полимеры внутри РФ по ряду отраслей, но по другим есть рост, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленного энергетического форума TNF. "По разным группам мы видим такое торможение в течение трех кварталов в отраслях строительства, инфраструктуры, автомобилестроения, там, где мы обеспечиваем поставку, например, для шинной отрасли... Но растут другие сегменты: упаковка, медицина, поэтому что-то может быть больше, что-то меньше. Экспорт между 25 и 30 процентами в нашей выручке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

