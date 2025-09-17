https://1prime.ru/20250917/sibur-862375980.html
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане
"Сибур" не планирует снижать минимальный коэффициент дивидендных выплат по своим дочерним компаниям - "Казаньоргсинтезу" и "Нижнекамскнефтехиму" - вслед за... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:18+0300
2025-09-17T10:18+0300
2025-09-17T10:18+0300
экономика
сибур
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/82946/45/829464549_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5d0bf553afcd387f2b4c626861381087.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. "Сибур" не планирует снижать минимальный коэффициент дивидендных выплат по своим дочерним компаниям - "Казаньоргсинтезу" и "Нижнекамскнефтехиму" - вслед за "Сибур Холдингом", сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленно-энергетического форума TNF. "Планка по "Сибур Холдингу" была понижена как опция. Пользоваться ей или нет, акционеры будут принимать решения в четком балансе с инвестиционной программой. Это направлено на то, чтобы удерживать две вещи: устойчивость компании под влиянием инвестиционной программы и соблюдать баланс интересов акционеров. По Нижнекамску и по "Казаньоргсинтезу" нет, не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли снизить минимум для дивидендов по татарстанским "дочкам" "Сибура". "Сибур" в мае снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат с 50% до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Согласно дивидендной политике, на выплаты акционерам "Казаньоргсинтеза" должно направляться не менее 70% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. При этом владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акции. По "Нижнекамскнефтехиму" направляется на дивиденды не менее 15% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение суммарного ежегодного фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 рублей (порядка 0,6 рубля на привилегированную акцию).
https://1prime.ru/20250917/sibur-862375686.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82946/45/829464549_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_084c5c59ecba87898c27f19892dbd5de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибур, дивиденды
Экономика, Сибур, дивиденды
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане
"Сибур" не планирует снижать минимум дивидендных выплат по "дочкам" в Татарстане
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. "Сибур" не планирует снижать минимальный коэффициент дивидендных выплат по своим дочерним компаниям - "Казаньоргсинтезу" и "Нижнекамскнефтехиму" - вслед за "Сибур Холдингом", сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленно-энергетического форума TNF.
"Планка по "Сибур Холдингу" была понижена как опция. Пользоваться ей или нет, акционеры будут принимать решения в четком балансе с инвестиционной программой. Это направлено на то, чтобы удерживать две вещи: устойчивость компании под влиянием инвестиционной программы и соблюдать баланс интересов акционеров. По Нижнекамску и по "Казаньоргсинтезу" нет, не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли снизить минимум для дивидендов по татарстанским "дочкам" "Сибура".
"Сибур" в мае снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат с 50% до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Согласно дивидендной политике, на выплаты акционерам "Казаньоргсинтеза" должно направляться не менее 70% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. При этом владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акции.
По "Нижнекамскнефтехиму" направляется на дивиденды не менее 15% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение суммарного ежегодного фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 рублей (порядка 0,6 рубля на привилегированную акцию).
Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании