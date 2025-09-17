Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/sibur-862375980.html
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане
"Сибур" не планирует снижать минимальный коэффициент дивидендных выплат по своим дочерним компаниям - "Казаньоргсинтезу" и "Нижнекамскнефтехиму" - вслед за... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:18+0300
2025-09-17T10:18+0300
экономика
сибур
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/82946/45/829464549_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5d0bf553afcd387f2b4c626861381087.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. "Сибур" не планирует снижать минимальный коэффициент дивидендных выплат по своим дочерним компаниям - "Казаньоргсинтезу" и "Нижнекамскнефтехиму" - вслед за "Сибур Холдингом", сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленно-энергетического форума TNF. "Планка по "Сибур Холдингу" была понижена как опция. Пользоваться ей или нет, акционеры будут принимать решения в четком балансе с инвестиционной программой. Это направлено на то, чтобы удерживать две вещи: устойчивость компании под влиянием инвестиционной программы и соблюдать баланс интересов акционеров. По Нижнекамску и по "Казаньоргсинтезу" нет, не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли снизить минимум для дивидендов по татарстанским "дочкам" "Сибура". "Сибур" в мае снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат с 50% до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Согласно дивидендной политике, на выплаты акционерам "Казаньоргсинтеза" должно направляться не менее 70% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. При этом владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акции. По "Нижнекамскнефтехиму" направляется на дивиденды не менее 15% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение суммарного ежегодного фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 рублей (порядка 0,6 рубля на привилегированную акцию).
https://1prime.ru/20250917/sibur-862375686.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82946/45/829464549_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_084c5c59ecba87898c27f19892dbd5de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сибур, дивиденды
Экономика, Сибур, дивиденды
10:18 17.09.2025
 
"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане

"Сибур" не планирует снижать минимум дивидендных выплат по "дочкам" в Татарстане

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Сибур"
Стенд компании Сибур - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Стенд компании "Сибур". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. "Сибур" не планирует снижать минимальный коэффициент дивидендных выплат по своим дочерним компаниям - "Казаньоргсинтезу" и "Нижнекамскнефтехиму" - вслед за "Сибур Холдингом", сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленно-энергетического форума TNF.
"Планка по "Сибур Холдингу" была понижена как опция. Пользоваться ей или нет, акционеры будут принимать решения в четком балансе с инвестиционной программой. Это направлено на то, чтобы удерживать две вещи: устойчивость компании под влиянием инвестиционной программы и соблюдать баланс интересов акционеров. По Нижнекамску и по "Казаньоргсинтезу" нет, не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли снизить минимум для дивидендов по татарстанским "дочкам" "Сибура".
"Сибур" в мае снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат с 50% до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Согласно дивидендной политике, на выплаты акционерам "Казаньоргсинтеза" должно направляться не менее 70% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. При этом владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акции.
По "Нижнекамскнефтехиму" направляется на дивиденды не менее 15% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение суммарного ежегодного фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 рублей (порядка 0,6 рубля на привилегированную акцию).
Сибур.
Глава "Сибура" озвучил объем доли экспорта в выручке компании
10:14
 
ЭкономикаСибурдивиденды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала