"Сибур" не будет снижать минимум для дивидендов по "дочкам" в Татарстане

экономика

сибур

дивиденды

ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. "Сибур" не планирует снижать минимальный коэффициент дивидендных выплат по своим дочерним компаниям - "Казаньоргсинтезу" и "Нижнекамскнефтехиму" - вслед за "Сибур Холдингом", сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов на полях Промышленно-энергетического форума TNF. "Планка по "Сибур Холдингу" была понижена как опция. Пользоваться ей или нет, акционеры будут принимать решения в четком балансе с инвестиционной программой. Это направлено на то, чтобы удерживать две вещи: устойчивость компании под влиянием инвестиционной программы и соблюдать баланс интересов акционеров. По Нижнекамску и по "Казаньоргсинтезу" нет, не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли снизить минимум для дивидендов по татарстанским "дочкам" "Сибура". "Сибур" в мае снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат с 50% до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Согласно дивидендной политике, на выплаты акционерам "Казаньоргсинтеза" должно направляться не менее 70% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. При этом владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акции. По "Нижнекамскнефтехиму" направляется на дивиденды не менее 15% скорректированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам материнской компании. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение суммарного ежегодного фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 рублей (порядка 0,6 рубля на привилегированную акцию).

