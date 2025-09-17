https://1prime.ru/20250917/ssha-862404973.html
В США заявили, что импорт палладия из России наносит ущерб компаниям
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США заявила, что импорт необработанного палладия из России наносит ущерб американским компаниями. В начале августа комиссия начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России. "Комиссия по международной торговле США постановила, в соответствии с Таможенным актом 1930 года, что есть разумные основания полагать, что одна из отраслей промышленности США понесла существенный ущерб вследствие импорта необработанного палладия из России", - говорится в уведомлении комиссии. Комиссия также заявила о начале последнего этапа разбирательства, по итогам которого министерство торговли США может принять решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия.
