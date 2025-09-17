Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что импорт палладия из России наносит ущерб компаниям
В США заявили, что импорт палладия из России наносит ущерб компаниям
В США заявили, что импорт палладия из России наносит ущерб компаниям - 17.09.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что импорт палладия из России наносит ущерб компаниям
Комиссия по международной торговле США заявила, что импорт необработанного палладия из России наносит ущерб американским компаниями. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T21:33+0300
2025-09-17T21:33+0300
россия
мировая экономика
сша
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США заявила, что импорт необработанного палладия из России наносит ущерб американским компаниями. В начале августа комиссия начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России. "Комиссия по международной торговле США постановила, в соответствии с Таможенным актом 1930 года, что есть разумные основания полагать, что одна из отраслей промышленности США понесла существенный ущерб вследствие импорта необработанного палладия из России", - говорится в уведомлении комиссии. Комиссия также заявила о начале последнего этапа разбирательства, по итогам которого министерство торговли США может принять решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия.
сша
россия, мировая экономика, сша
РОССИЯ, Мировая экономика, США
21:33 17.09.2025
 
В США заявили, что импорт палладия из России наносит ущерб компаниям

В США считают, что импорт палладия из России наносит ущерб американским компаниям

ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США заявила, что импорт необработанного палладия из России наносит ущерб американским компаниями.
В начале августа комиссия начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России.
"Комиссия по международной торговле США постановила, в соответствии с Таможенным актом 1930 года, что есть разумные основания полагать, что одна из отраслей промышленности США понесла существенный ущерб вследствие импорта необработанного палладия из России", - говорится в уведомлении комиссии.
Комиссия также заявила о начале последнего этапа разбирательства, по итогам которого министерство торговли США может принять решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия.
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Аналитик оценил перспективы роста цен на палладий
1 августа, 10:01
 
РОССИЯ Мировая экономика США
 
 
