В США заявили, что импорт палладия из России наносит ущерб компаниям

Комиссия по международной торговле США заявила, что импорт необработанного палладия из России наносит ущерб американским компаниями.

17.09.2025

россия

мировая экономика

сша

ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США заявила, что импорт необработанного палладия из России наносит ущерб американским компаниями. В начале августа комиссия начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России. "Комиссия по международной торговле США постановила, в соответствии с Таможенным актом 1930 года, что есть разумные основания полагать, что одна из отраслей промышленности США понесла существенный ущерб вследствие импорта необработанного палладия из России", - говорится в уведомлении комиссии. Комиссия также заявила о начале последнего этапа разбирательства, по итогам которого министерство торговли США может принять решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия.

россия, мировая экономика, сша