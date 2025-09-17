Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС не знает, в каком положении окажется экономика США через три года - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/ssha-862407836.html
ФРС не знает, в каком положении окажется экономика США через три года
ФРС не знает, в каком положении окажется экономика США через три года - 17.09.2025, ПРАЙМ
ФРС не знает, в каком положении окажется экономика США через три года
Федеральная резервная система США (ФРС) не знает, в каком положении окажется американская экономика через три года, заявил в среду председатель регулятора... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T23:21+0300
2025-09-17T23:21+0300
мировая экономика
сша
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:10:2048:1161_1920x0_80_0_0_0a47716a3ac49a2934f9893b8f59af96.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США (ФРС) не знает, в каком положении окажется американская экономика через три года, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл. "Мы не знаем, никто в действительности не знает, где будет экономика через три года", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Ранее в среду ФРС повысила прогноз по росту экономики США на 2025 год до 1,6% с 1,4%, на 2026 год – до 1,8% с прошлого прогноза в 1,6%.
https://1prime.ru/20250917/pauell-862407532.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_39:0:1859:1365_1920x0_80_0_0_d43cca086499857a687eae62b1df70af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, джером пауэлл
Мировая экономика, США, Джером Пауэлл
23:21 17.09.2025
 
ФРС не знает, в каком положении окажется экономика США через три года

Пауэлл: ФРС не знает, в каком положении окажется экономика США через 3 года

© Фото : Federal ReserveДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США (ФРС) не знает, в каком положении окажется американская экономика через три года, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл.
"Мы не знаем, никто в действительности не знает, где будет экономика через три года", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
Ранее в среду ФРС повысила прогноз по росту экономики США на 2025 год до 1,6% с 1,4%, на 2026 год – до 1,8% с прошлого прогноза в 1,6%.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
ФРС намерена сохранить независимость от администрации США
Вчера, 22:36
 
Мировая экономикаСШАДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала