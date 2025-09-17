https://1prime.ru/20250917/ssha-862407836.html
ФРС не знает, в каком положении окажется экономика США через три года
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США (ФРС) не знает, в каком положении окажется американская экономика через три года, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл. "Мы не знаем, никто в действительности не знает, где будет экономика через три года", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Ранее в среду ФРС повысила прогноз по росту экономики США на 2025 год до 1,6% с 1,4%, на 2026 год – до 1,8% с прошлого прогноза в 1,6%.
