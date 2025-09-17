https://1prime.ru/20250917/sud-862369715.html
Суд в Москве конфисковал у судьи три квартиры и 17 участков земли
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Суд в Москве конфисковал у осужденной за посредничество во взяточничестве судьи в отставке Елены Кондрат торговый центр, дом в "Милениум парке", три квартиры, 17 участков земли и 19 нежилых помещений, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документах, во время работы в суде, она декларировала только право собственности на квартиру, где проживала с мужем и сыном, а все остальное имущество оформляла на своих родителей.
Среди имущества - торговый центр "Дубрава" в Брянске, квартиры, земельные участки, жилые и нежилые здания в Брянской области, Крыму, Москве и Истринском районе Подмосковья, дом площадью 525 квадратных метров в "Милениум Парке". В документе отмечается, что часть земель ее супруг использовал для ведения сельского хозяйства путем оформления крестьянского фермерского хозяйства на свою тетю.
Как указано в документах, ее родители пенсионеры, а в прошлом работники "Брянского кожно-венерологического диспансера", не могли заработать это самостоятельно.
"Сопоставляя законные доходы, Кондрат и ее родственников, очевидна явная несоразмерность в разнице доходов и расходов", - сказано в документе.
В итоге суд обратил имущество в доход государства.
Суд приговорил Кондрат к 9 годам колонии. По версии следствия, она предложила коллеге по Арбитражному суду Москвы Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Кондрат вину не признала и настаивала, что в отношении нее была совершена провокация.
Елена Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте Арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.
