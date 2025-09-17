https://1prime.ru/20250917/sud-862373430.html
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР
2025-09-17T08:56+0300
2025-09-17T08:56+0300
2025-09-17T08:56+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мирваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мирваезовой Ю.А", - говорится в данных. Мирваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мирваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается. Продление меры пресечения защита обжаловала.
