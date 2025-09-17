Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР - 17.09.2025
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР - 17.09.2025, ПРАЙМ
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мирваезовой, об этом свидетельствуют данные суда,... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T08:56+0300
2025-09-17T08:56+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мирваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мирваезовой Ю.А", - говорится в данных. Мирваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мирваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается. Продление меры пресечения защита обжаловала.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
суд, рф
суд, РФ
08:56 17.09.2025
 
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР

Суд Москвы продлил арест первому замминистра строительства ДНР по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мирваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мирваезовой Ю.А", - говорится в данных.
Мирваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мирваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается.
Продление меры пресечения защита обжаловала.
Следствие просит суд продлить срок ареста главреду Baza Трифонову
14 сентября, 14:57
14 сентября, 14:57
 
судРФ
 
 
