Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion - 17.09.2025
Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion
Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion - 17.09.2025, ПРАЙМ
Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion
Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими Банку России во взыскании почти 96 миллионов рублей с ООО "Мерлион",... | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими Банку России во взыскании почти 96 миллионов рублей с ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели, владельца сети "Ситилинк". Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу истца на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. ЦБ РФ заплатил ответчику более 133 миллионов рублей за обеспечение доступа к технической поддержке программных продуктов британской компании Micro Focus на период с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года. Но в марте 2022 года иностранная компания ввиду международных санкций заблокировала техподдержку всех российских пользователей. В иске ЦБ потребовал от "Мерлиона" вернуть плату за период с марта по сентябрь 2022 года с процентами. Однако суды решили, что ответчик свои обязательства по договору исполнил, передав Банку России сертификаты на техподдержку программного обеспечения, и "спорный договор прекращен исполнением". А невозможность получения поддержки суд первой инстанции назвал "риском, который добровольно был принят заказчиком", самостоятельно выбравшим поставщика. Он указал в решении, что "истец не лишен возможности обратиться в суд с иском к правообладателю, что подтверждается актуальной судебной практикой". Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5 500 компаний во всех субъектах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion

Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании 96 млн рублей с дистрибьютора Merlion

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими Банку России во взыскании почти 96 миллионов рублей с ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели, владельца сети "Ситилинк".
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу истца на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
ЦБ РФ заплатил ответчику более 133 миллионов рублей за обеспечение доступа к технической поддержке программных продуктов британской компании Micro Focus на период с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года.
Но в марте 2022 года иностранная компания ввиду международных санкций заблокировала техподдержку всех российских пользователей. В иске ЦБ потребовал от "Мерлиона" вернуть плату за период с марта по сентябрь 2022 года с процентами.
Однако суды решили, что ответчик свои обязательства по договору исполнил, передав Банку России сертификаты на техподдержку программного обеспечения, и "спорный договор прекращен исполнением".
А невозможность получения поддержки суд первой инстанции назвал "риском, который добровольно был принят заказчиком", самостоятельно выбравшим поставщика. Он указал в решении, что "истец не лишен возможности обратиться в суд с иском к правообладателю, что подтверждается актуальной судебной практикой".
Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5 500 компаний во всех субъектах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
