https://1prime.ru/20250917/sud-862389213.html

Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion

Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion - 17.09.2025, ПРАЙМ

Кассация поддержала отказ ЦБ во взыскании средств с дистрибьютора Merlion

Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими Банку России во взыскании почти 96 миллионов рублей с ООО "Мерлион",... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T15:18+0300

2025-09-17T15:18+0300

2025-09-17T15:18+0300

суд

россия

финансы

банк россии

москва

ситилинк

https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими Банку России во взыскании почти 96 миллионов рублей с ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели, владельца сети "Ситилинк". Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу истца на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. ЦБ РФ заплатил ответчику более 133 миллионов рублей за обеспечение доступа к технической поддержке программных продуктов британской компании Micro Focus на период с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года. Но в марте 2022 года иностранная компания ввиду международных санкций заблокировала техподдержку всех российских пользователей. В иске ЦБ потребовал от "Мерлиона" вернуть плату за период с марта по сентябрь 2022 года с процентами. Однако суды решили, что ответчик свои обязательства по договору исполнил, передав Банку России сертификаты на техподдержку программного обеспечения, и "спорный договор прекращен исполнением". А невозможность получения поддержки суд первой инстанции назвал "риском, который добровольно был принят заказчиком", самостоятельно выбравшим поставщика. Он указал в решении, что "истец не лишен возможности обратиться в суд с иском к правообладателю, что подтверждается актуальной судебной практикой". Merlion - один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке информационных технологий, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5 500 компаний во всех субъектах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.

https://1prime.ru/20250916/sud-862332793.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, россия, финансы, банк россии, москва, ситилинк