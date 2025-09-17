Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТМК дала прогноз по экспорту трубной продукции в 2025 году - 17.09.2025
ТМК дала прогноз по экспорту трубной продукции в 2025 году
ТМК дала прогноз по экспорту трубной продукции в 2025 году
Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать в этом году на экспорт 300 тысяч тонн трубной продукции, в основном в страны СНГ, рассказал... | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать в этом году на экспорт 300 тысяч тонн трубной продукции, в основном в страны СНГ, рассказал генеральный директор компании Сергей Чикалов в рамках Тюменского нефтегазового форума. "С внешними рынками откровенно плохо, потому что ТМК в хорошие годы делала 5 миллионов тонн трубы, 1 миллион тонн продавало за границу. В этом году продадим 300 тысяч, в основном - это СНГ", - рассказал он.
15:18 17.09.2025
 
ТМК дала прогноз по экспорту трубной продукции в 2025 году

ТМК: компания рассчитывает экспортировать в этом году 300 тыс тонн трубной продукции

ТМК
ТМК
ТМК. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать в этом году на экспорт 300 тысяч тонн трубной продукции, в основном в страны СНГ, рассказал генеральный директор компании Сергей Чикалов в рамках Тюменского нефтегазового форума.
"С внешними рынками откровенно плохо, потому что ТМК в хорошие годы делала 5 миллионов тонн трубы, 1 миллион тонн продавало за границу. В этом году продадим 300 тысяч, в основном - это СНГ", - рассказал он.
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК
8 августа, 14:58
