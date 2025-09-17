https://1prime.ru/20250917/tmk-862389530.html
ТМК дала прогноз по экспорту трубной продукции в 2025 году
ТМК дала прогноз по экспорту трубной продукции в 2025 году
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать в этом году на экспорт 300 тысяч тонн трубной продукции, в основном в страны СНГ, рассказал генеральный директор компании Сергей Чикалов в рамках Тюменского нефтегазового форума. "С внешними рынками откровенно плохо, потому что ТМК в хорошие годы делала 5 миллионов тонн трубы, 1 миллион тонн продавало за границу. В этом году продадим 300 тысяч, в основном - это СНГ", - рассказал он.
ТМК дала прогноз по экспорту трубной продукции в 2025 году
