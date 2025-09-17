https://1prime.ru/20250917/toplivo-862405749.html

Калининградские власти контролируют ситуацию с топливом на АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Калининградская область не испытывает недостатка в топливе на АЗС, региональные власти контролируют ситуацию, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных. "Сейчас топливный рынок в стране испытывает давление, в том числе и в нашем регионе. Знаю, что есть опасения у калининградцев. Провели встречу со всеми участниками рынка. Необходимого для региона объёма всех видов топлива достаточно. Ситуация находится под контролем", – написал он в своем Telegram-канале. При этом, как предупредил губернатор Калининградской области, у ряда поставщиков в течение недели возможны задержки с поставками бензина АИ-92, власти работают над решением этого вопроса. Беспрозванных добавил, что у крупных участников топливного рынка "есть нужный для жителей региона объём дизеля, бензина, газа".

