2025-09-17T21:48+0300
2025-09-17T21:48+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Калининградская область не испытывает недостатка в топливе на АЗС, региональные власти контролируют ситуацию, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных. "Сейчас топливный рынок в стране испытывает давление, в том числе и в нашем регионе. Знаю, что есть опасения у калининградцев. Провели встречу со всеми участниками рынка. Необходимого для региона объёма всех видов топлива достаточно. Ситуация находится под контролем", – написал он в своем Telegram-канале. При этом, как предупредил губернатор Калининградской области, у ряда поставщиков в течение недели возможны задержки с поставками бензина АИ-92, власти работают над решением этого вопроса. Беспрозванных добавил, что у крупных участников топливного рынка "есть нужный для жителей региона объём дизеля, бензина, газа".
21:48 17.09.2025
 
Калининградские власти контролируют ситуацию с топливом на АЗС

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В Крыму объяснили дефицит топлива на АЗС
14 сентября, 23:15
 
 
 
