В АКОРТ сообщили о состоянии российского рынка товаров повседневного спроса

В АКОРТ сообщили о состоянии российского рынка товаров повседневного спроса - 17.09.2025

В АКОРТ сообщили о состоянии российского рынка товаров повседневного спроса

Российский рынок товаров повседневного спроса прошел стадию насыщения в период большой ротации брендов в 2022-2023 годах, сейчас идет нормализация его структуры | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17

2025-09-17T14:58+0300

2025-09-17T14:58+0300

экономика

акорт

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83338/16/833381657_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_e0c4d4740663ac38b13ceca6f20f9204.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок товаров повседневного спроса прошел стадию насыщения в период большой ротации брендов в 2022-2023 годах, сейчас идет нормализация его структуры - оптимизация наблюдается в сегменте, например, сладких безалкогольных напитков, но при этом растет ассортимент, в частности, в категории рыбных продуктов и колбасных изделий, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Накануне газета "Коммерсант" написала, что период бурного роста числа новинок на полках российских продуктовых магазинов закончился. Так, в июле в торговых сетях ассортимент продуктов питания снизился на 2,3%, непродовольственных товаров — на 1,8%. По данным издания, эксперты связывают это с уменьшением средней торговой площади самих магазинов, что вынуждает ритейлеров оставлять на полках лишь самые продаваемые позиции. "Российский рынок FMCG (сегмент товаров повседневного спроса - ред.) прошел стадию насыщения в период большой ротации брендов в 2022-м и 2023-м годах: тогда на рынок вышло больше 22 тысяч новых брендов. На фоне высокой базы предыдущих двух лет темпы роста ввода новых марок начали замедляться. Компании перешли к качественному развитию брендов от количественного", - рассказал Богданов, чьи слова приводятся в сообщении АКОРТ. "Не все новые бренды выдерживают испытание конкуренцией, на рынке остаются эффективные и востребованные марки - это нормальный рыночный процесс. Оптимизация наблюдается в некоторых категориях, где был особенно бурный рост притока новых марок: сладкие безалкогольные напитки, энергетики, чипсы", - добавил он. По его словам, одновременно в торговых сетях вырос ассортимент в категории рыбных продуктов и колбасных изделий, сливочного масла, ультрафреш, готовой еды, соусов, ЗОЖ-продуктов. Кроме того, схожий тренд наблюдается в категории непродовольственных товаров, где остаются сильные и эффективные новые марки. "Некоторое влияние на структуру ассортимента оказывает рост популярности формата жестких дискаунтеров и магазинов "у дома", где предлагаются в основном самые востребованные товары. Однако говорить в целом о сужении предложения товаров на рынке я бы не стал - скорее, речь о нормализации структуры рынка после бурного роста в 2022-2023 годах", - заключил Богданов.

2025

