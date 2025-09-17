Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III

https://1prime.ru/20250917/tramp-862387905.html
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в замок Виндзор к западу от Лондона для встречи с королем Великобритании Карлом III, согласно трансляции на канале Fox News. Президентская чета была встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин, а затем и самим британским монархом и его супругой, королевой Камиллой. По сообщения британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения к Соединенным Штатам Канады, главой которой в настоящее время является британский монарх.
