Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III

Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III - 17.09.2025, ПРАЙМ

Трамп прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в замок Виндзор к западу от Лондона для встречи с королем Великобритании Карлом III, согласно... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T14:46+0300

2025-09-17T14:46+0300

2025-09-17T14:46+0300

лондон

великобритания

карл iii

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в замок Виндзор к западу от Лондона для встречи с королем Великобритании Карлом III, согласно трансляции на канале Fox News. Президентская чета была встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин, а затем и самим британским монархом и его супругой, королевой Камиллой. По сообщения британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения к Соединенным Штатам Канады, главой которой в настоящее время является британский монарх.

