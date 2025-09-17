Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Средства из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей в этом году на руки получили 26 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В этом году такие выплаты оформили 26 тысяч человек. Это те, кто не обратился вовремя, использовал основную часть средств на другие цели, а остаток в 10 тысяч рублей получил наличными", - сказал Чирков. Он уточнил, что основной пик обращений за такой выплатой пришелся на прошлый год, её получили более 170 тысяч семей. В 2024 году кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей. Средства можно получить через портал "Госуслуги", МФЦ или почту. Полный текст интервью читайте в четверг на сайте ria.ru.
02:50 17.09.2025
 
Средства из остатка маткапитала на руки получили 26 тысяч человек

Соцфонд: 26 тысяч россиян получили выплаты из остатка маткапитала

СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Средства из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей в этом году на руки получили 26 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В этом году такие выплаты оформили 26 тысяч человек. Это те, кто не обратился вовремя, использовал основную часть средств на другие цели, а остаток в 10 тысяч рублей получил наличными", - сказал Чирков.
Он уточнил, что основной пик обращений за такой выплатой пришелся на прошлый год, её получили более 170 тысяч семей.
В 2024 году кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей. Средства можно получить через портал "Госуслуги", МФЦ или почту.
Полный текст интервью читайте в четверг на сайте ria.ru.
 
Заголовок открываемого материала