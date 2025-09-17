https://1prime.ru/20250917/tysjachi-862367251.html
Средства из остатка маткапитала на руки получили 26 тысяч человек
Средства из остатка маткапитала на руки получили 26 тысяч человек - 17.09.2025, ПРАЙМ
Средства из остатка маткапитала на руки получили 26 тысяч человек
Средства из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей в этом году на руки получили 26 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель... | 17.09.2025, ПРАЙМ
финансы
россия
общество
сергей чирков
социальный фонд
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Средства из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей в этом году на руки получили 26 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В этом году такие выплаты оформили 26 тысяч человек. Это те, кто не обратился вовремя, использовал основную часть средств на другие цели, а остаток в 10 тысяч рублей получил наличными", - сказал Чирков.
Он уточнил, что основной пик обращений за такой выплатой пришелся на прошлый год, её получили более 170 тысяч семей.
В 2024 году кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей. Средства можно получить через портал "Госуслуги", МФЦ или почту.
Полный текст интервью читайте в четверг на сайте ria.ru.
финансы, россия, общество , сергей чирков, социальный фонд
Финансы, РОССИЯ, Общество , Сергей Чирков, Социальный фонд
