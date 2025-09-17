https://1prime.ru/20250917/ukraina-862393149.html

В Киеве озвучили планы по проектам с США в рамках работы инвестфонда

2025-09-17

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Украина до конца 2026 года планирует реализовать три проекта с США по энергетике, инфраструктуре и добыче минералов в рамках работы совместного инвестиционного фонда, заявила украинский премьер-министр Юлия Свириденко. В сентябре представители Украины показали делегации из США первые потенциальные месторождения в Кировоградской области в рамках заключенного соглашения о недрах. Представители сторон постели месторождения, где добывают титановые руды и возможна добыча циркониевых руд. "Международная финансовая корпорация развития США внесла инвестиционное обязательство в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере 75 миллионов долларов, а Украина удвоит этот вклад. Таким образом, мы формируем стартовые позиции инвестиционного фонда восстановления из совокупных 150 миллионов долларов.... Первые в фокусе - проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Цель - реализовать три проекта до конца 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для киевского режима. По словам украинского бывшего премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отмечал, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.

