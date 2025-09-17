Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862406861.html
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине
Нападения на работников военкоматов свидетельствуют о том, что практика принудительной мобилизации приводит к расколу внутри общества и не усиливает позиции ВСУ | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:18+0300
2025-09-17T22:18+0300
сша
украина
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Нападения на работников военкоматов свидетельствуют о том, что практика принудительной мобилизации приводит к расколу внутри общества и не усиливает позиции ВСУ на фронте, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис."Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента (принудительную мобилизацию — прим. ред.). Постоянная принудительная мобилизация украинских мужчин не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает ткань общества изнутри, поскольку нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия. Одновременно с этим растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна смертному приговору".Накануне стало известно о нападении с ножом на сотрудника Одесского военкомата во время проверки документов. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся.В сети регулярно появляются кадры насильственной мобилизации: мужчин задерживают на улицах и увозят в микроавтобусах, часто применяя силу.Закон о расширении мобилизационных полномочий вступил в силу 18 мая 2024 года. Он обязывает всех военнообязанных обновить данные либо лично, либо через "электронный кабинет призывника". Документ также закрепляет, что повестка считается врученной даже без личного получения. При этом сроков демобилизации в законе нет.
https://1prime.ru/20250917/drony-862393852.html
https://1prime.ru/20250916/lozh-862365518.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, всу, в мире
США, УКРАИНА, ВСУ, В мире
22:18 17.09.2025
 
"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине

Дэниел Дэвис: принудительный призыв разрушает украинское общество

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Нападения на работников военкоматов свидетельствуют о том, что практика принудительной мобилизации приводит к расколу внутри общества и не усиливает позиции ВСУ на фронте, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента (принудительную мобилизацию — прим. ред.). Постоянная принудительная мобилизация украинских мужчин не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает ткань общества изнутри, поскольку нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия. Одновременно с этим растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна смертному приговору".
Операторы БпЛА - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
"Устраивают засады". СМИ рассказали, чего боится Украина в зоне СВО
16:52
Накануне стало известно о нападении с ножом на сотрудника Одесского военкомата во время проверки документов. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся.
В сети регулярно появляются кадры насильственной мобилизации: мужчин задерживают на улицах и увозят в микроавтобусах, часто применяя силу.
Закон о расширении мобилизационных полномочий вступил в силу 18 мая 2024 года. Он обязывает всех военнообязанных обновить данные либо лично, либо через "электронный кабинет призывника". Документ также закрепляет, что повестка считается врученной даже без личного получения. При этом сроков демобилизации в законе нет.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
"Опасный сценарий": на Украине раскрыли ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО
Вчера, 23:59
 
СШАУКРАИНАВСУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала