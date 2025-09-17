https://1prime.ru/20250917/ukraina-862406861.html

"Раковая опухоль": в США жестко оценили ситуацию на Украине

Нападения на работников военкоматов свидетельствуют о том, что практика принудительной мобилизации приводит к расколу внутри общества и не усиливает позиции ВСУ | 17.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Нападения на работников военкоматов свидетельствуют о том, что практика принудительной мобилизации приводит к расколу внутри общества и не усиливает позиции ВСУ на фронте, написал в соцсети X отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис."Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента (принудительную мобилизацию — прим. ред.). Постоянная принудительная мобилизация украинских мужчин не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает ткань общества изнутри, поскольку нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия. Одновременно с этим растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна смертному приговору".Накануне стало известно о нападении с ножом на сотрудника Одесского военкомата во время проверки документов. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся.В сети регулярно появляются кадры насильственной мобилизации: мужчин задерживают на улицах и увозят в микроавтобусах, часто применяя силу.Закон о расширении мобилизационных полномочий вступил в силу 18 мая 2024 года. Он обязывает всех военнообязанных обновить данные либо лично, либо через "электронный кабинет призывника". Документ также закрепляет, что повестка считается врученной даже без личного получения. При этом сроков демобилизации в законе нет.

