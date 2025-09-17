Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду - 17.09.2025
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду - 17.09.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду в ожидании обнародования итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... | 17.09.2025, ПРАЙМ
экономика
фьючерсы уолл-стрит
рынок
торги
сша
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду в ожидании обнародования итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,06%, до 46 148 пунктов; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 опускается на 0,06%, до 24 507 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - снижается на 0,04%, до 6 664,5 пункта. Позднее в среду рынки ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учетной ставки. Согласно данным CME Group, 94% аналитиков ждут понижения на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых. "Снижение ставки, полагаю, может открыть новые возможности для большего количества сегментов рынка с точки зрения лидерства", - цитирует агентство Рейтер главного портфельного менеджера Northwestern Mutual Wealth Management Co. Мэтта Стаки (Matt Stucky). Также будет опубликована статистика числа новостроек в США министерством торговли страны. Ожидается, что показатель за август сократился до 1,37 миллиона новостроек с 1,428 миллиона. Тем временем акции Nvidia перед открытием основных торгов дешевеют более чем на 1,2%. Ранее в среду СМИ сообщили, что китайский регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать новые разработанные для Китая чипы искусственного интеллекта производства этой американской компании.
сша
фьючерсы уолл-стрит, рынок, торги, сша
Экономика, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Торги, США
15:21 17.09.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в среду

Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в преддверии выхода итогов заседания ФРС США

© РИА Новости . Джина Мун
Фондовые индексы США
Фондовые индексы США . Архивное фото
Фондовые индексы США . Архивное фото
© РИА Новости . Джина Мун
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду в ожидании обнародования итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,06%, до 46 148 пунктов; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 опускается на 0,06%, до 24 507 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - снижается на 0,04%, до 6 664,5 пункта.
Позднее в среду рынки ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учетной ставки. Согласно данным CME Group, 94% аналитиков ждут понижения на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
"Снижение ставки, полагаю, может открыть новые возможности для большего количества сегментов рынка с точки зрения лидерства", - цитирует агентство Рейтер главного портфельного менеджера Northwestern Mutual Wealth Management Co. Мэтта Стаки (Matt Stucky).
Также будет опубликована статистика числа новостроек в США министерством торговли страны. Ожидается, что показатель за август сократился до 1,37 миллиона новостроек с 1,428 миллиона.
Тем временем акции Nvidia перед открытием основных торгов дешевеют более чем на 1,2%. Ранее в среду СМИ сообщили, что китайский регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать новые разработанные для Китая чипы искусственного интеллекта производства этой американской компании.
Экономикафьючерсы Уолл-стритРынокТоргиСША
 
 
