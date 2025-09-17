https://1prime.ru/20250917/vertolet-862368253.html

Вертолет вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми

Вертолет вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми - 17.09.2025, ПРАЙМ

Вертолет вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми

Вертолёт со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T04:30+0300

2025-09-17T04:30+0300

2025-09-17T04:30+0300

общество

экономика

промышленность

забайкалье

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862368253.jpg?1758072604

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - ПРАЙМ. Вертолёт со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ, где произошёл съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса", - говорится в сообщении.

забайкалье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , промышленность, забайкалье, мчс