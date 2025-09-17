https://1prime.ru/20250917/vertolet-862368776.html
Вертолет вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми
Вертолет вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми
Вертолет вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми
Добавлены подробности (5-й абзац) бэкграунд | 17.09.2025, ПРАЙМ
Добавлены подробности (5-й абзац) бэкграунд
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - ПРАЙМ. Вертолёт со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".
После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ, где произошёл съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в СКР по Забайкалью, на место инцидента также вылетели сотрудники регионального СУСК для "осмотра места происшествия, установления всех обстоятельств случившегося".
В региональном главке МЧС России накануне уточняли РИА Новости, что вездеход на высокой скорости съехал в озеро в понедельник, Четверо выживших только во вторник смогли выйти к станции связи, чтобы сообщить о происшествии.
