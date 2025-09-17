https://1prime.ru/20250917/vertolet-862368776.html

Вертолет вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми

Добавлены подробности (5-й абзац) бэкграунд ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - ПРАЙМ. Вертолёт со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ, где произошёл съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в СКР по Забайкалью, на место инцидента также вылетели сотрудники регионального СУСК для "осмотра места происшествия, установления всех обстоятельств случившегося". В региональном главке МЧС России накануне уточняли РИА Новости, что вездеход на высокой скорости съехал в озеро в понедельник, Четверо выживших только во вторник смогли выйти к станции связи, чтобы сообщить о происшествии.

