"Агроэкспорт" назвал главного покупателя российского вина
2025-09-17T17:06+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китай за восемь месяцев 2025 года увеличил импорт российского вина вдвое - он превысил 1,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна стала лидером по закупкам, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Экспорт российского вина в Китай за первые восемь месяцев 2025 года вырос в два раза, до более чем 1,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай стал главным покупателем российского вина в 2025 году", - отметили в центре. Также там добавили, что всего российского вина за восемь месяцев 2025 года отгружено на сумму 4 миллиона долларов, что почти на треть больше в годовом выражении. Объемы же составили порядка 2,5 тысячи тонн с ростом в 17%. По данным "Агроэкспорта", лидирующие позиции среди стран-покупателей занимают: Китай с долей в 31% от общего объема экспорта, Белоруссия с показателем в 23%, Казахстан с 15%, Турция с 8% и Абхазия, закупающая 6% от общего объема. В центре уточнили, что российский экспорт игристого вина занимает большую часть - около 1,5 тысячи тонн на сумму свыше 2,4 миллиона долларов. Второе место по объему занимает экспорт виноградных вин, разлитых в емкости до двух литров - более 800 тонн на сумму почти 1,5 миллиона долларов. Помимо этого, Россия экспортирует виноградные сусла.
