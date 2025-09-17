https://1prime.ru/20250917/vizy-862392114.html

ЕК хочет усложнить выдачу виз россиянам, пишут СМИ

ЕК хочет усложнить выдачу виз россиянам, пишут СМИ - 17.09.2025, ПРАЙМ

ЕК хочет усложнить выдачу виз россиянам, пишут СМИ

Еврокомиссия хочет усложнить выдачу виз россиянам, установив единые правила, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T16:27+0300

2025-09-17T16:27+0300

2025-09-17T16:27+0300

запад

владимир путин

ес

ек

италия

рф

мировая экономика

визы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет усложнить выдачу виз россиянам, установив единые правила, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "ЕС намерен усложнить выдачу виз гражданам России... Теперь комиссия хочет ввести единые правила и таким образом добиться того, чтобы Италия, Франция, Испания и Греция также существенно ограничили выдачу виз", - сообщило издание. По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен в пятницу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250917/sanktsii-862391194.html

запад

италия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, владимир путин, ес, ек, италия, рф, мировая экономика, визы