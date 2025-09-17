https://1prime.ru/20250917/vizy-862392114.html
ЕК хочет усложнить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет усложнить выдачу виз россиянам, установив единые правила, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники. Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. "ЕС намерен усложнить выдачу виз гражданам России... Теперь комиссия хочет ввести единые правила и таким образом добиться того, чтобы Италия, Франция, Испания и Греция также существенно ограничили выдачу виз", - сообщило издание. По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен в пятницу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
