Совету Европы безразличны пытки россиян со стороны Украины, заявил Володин

2025-09-17T13:06+0300

политика

россия

украина

вячеслав володин

совет европы

госдума

МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирных граждан и военных РФ со стороны Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения вопроса денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. "Посмотрите на происходящие случаи в этой части со стороны той же Украины. Никакой Совет Европы не реагирует на это. На пытки в отношении мирных граждан, военнослужащих. Где Совет Европы? Они придумывают, реализуют провокации в отношении в том числе и наших граждан, и участников специальной военной операции, переворачивают это все с ног на голову", - сказал он на пленарном заседании. По словам председателя Госдумы, Совет Европы принимает не просто недружественные решения в отношении России, он делает все для того, чтобы разрушить Россию.

украина

2025

Новости

россия, украина, вячеслав володин, совет европы, госдума