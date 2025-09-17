Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совету Европы безразличны пытки россиян со стороны Украины, заявил Володин - 17.09.2025
Совету Европы безразличны пытки россиян со стороны Украины, заявил Володин
Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирных граждан и военных РФ со стороны Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения... | 17.09.2025
13:06 17.09.2025
 
Совету Европы безразличны пытки россиян со стороны Украины, заявил Володин

Володин: совет Европы не реагирует на пытки граждан и военных РФ со стороны Украины

Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирных граждан и военных РФ со стороны Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения вопроса денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
"Посмотрите на происходящие случаи в этой части со стороны той же Украины. Никакой Совет Европы не реагирует на это. На пытки в отношении мирных граждан, военнослужащих. Где Совет Европы? Они придумывают, реализуют провокации в отношении в том числе и наших граждан, и участников специальной военной операции, переворачивают это все с ног на голову", - сказал он на пленарном заседании.
По словам председателя Госдумы, Совет Европы принимает не просто недружественные решения в отношении России, он делает все для того, чтобы разрушить Россию.
