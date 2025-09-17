ВТБ изучает регулярную выплату крупных дивидендов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.09.2025
2025-09-17T10:42+0300
2025-09-17T10:42+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии, говорится в презентации банка. "Менеджмент ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии", - говорится в презентации, которую представляет в рамках онлайн-встречи первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
10:42 17.09.2025
 
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии, говорится в презентации банка.
"Менеджмент ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии", - говорится в презентации, которую представляет в рамках онлайн-встречи первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
