ВТБ изучает регулярную выплату крупных дивидендов

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии, говорится в презентации банка. "Менеджмент ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии", - говорится в презентации, которую представляет в рамках онлайн-встречи первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

