ВТБ изучает регулярную выплату крупных дивидендов

ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии, говорится в презентации банка. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии, говорится в презентации банка. "Менеджмент ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии", - говорится в презентации, которую представляет в рамках онлайн-встречи первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть долгосрочной стратегии, говорится в презентации банка.
"Менеджмент ВТБ рассматривает регулярную выплату крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии", - говорится в презентации, которую представляет в рамках онлайн-встречи первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
