ВТБ заявил, что пока не рассматривает банки для приобретения
17.09.2025
ВТБ заявил, что пока не рассматривает банки для приобретения
ВТБ в настоящий момент не рассматривает банки для приобретения, но допускает такую возможность в будущем, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. | 17.09.2025
2025-09-17T11:11+0300
2025-09-17T11:11+0300
2025-09-17T11:31+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ в настоящий момент не рассматривает банки для приобретения, но допускает такую возможность в будущем, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов."Мы исходим из того, что "Почта банк" будет являться последним присоединяемым банком... Мы сейчас не сморим, то есть мы не ведем due diligence никакого объекта приобретения, но мы допускаем, как я говорю - любовь может нечаянно нагрянуть, и этот объект потенциального приобретения появится неожиданно. Поэтому планово мы никого не смотрим", - сказал Пьянов в рамках онлайн-встречи с инвесторами в среду."Планово мы исходим из того, что в мае 2026 года с присоединением "Почта банка" интеграционный марафон закончится. БМ-банк, так уж получилось, что является не присоединяемым. Поэтому если не появится вот эта неожиданная любовь, то марафонцы будут иметь возможность передохнуть", - добавил он, отметив, что ВТБ сфокусируется на органическом развитии.ВТБ вступил в "марафон интеграций": в январе этого года присоединил банк "Открытие" к "дочке" БМ-банку. В июне к ВТБ был присоединен крупнейший банк Крымского региона - РНКБ. В следующем году планируется завершить интеграцию с "Почта банком".
ВТБ заявил, что пока не рассматривает банки для приобретения
Пьянов: ВТБ на данный момент не рассматривает банки для приобретения
