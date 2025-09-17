https://1prime.ru/20250917/vtb-862386545.html
ВТБ понизит процентные ставки по кредитам для бизнеса
ВТБ понизит процентные ставки по кредитам для бизнеса
2025-09-17T14:05+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ понижает процентные ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса с 22 сентября, снижение составит до 2,5% от ранее действовавших ставок, сообщает пресс-служба банка. "С 22 сентября ВТБ уменьшит процентные ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса. Снижение коснется кредитов на инвестиционные и оборотные цели, а также овердрафтов, и составит до 2,5% от ранее действовавших ставок", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова. Также он добавил, что в 2025 году это уже четвертое снижение стоимости кредитов в продуктовой линейке ВТБ, а общий уровень снижения ставок достиг 8,5%. "ВТБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов для предпринимателей и компаний на различные сроки и цели, в том числе на индивидуальных условиях. Клиенты могут без посещения офиса банка оформить экспресс-кредиты без залога и дополнительных документов. Банк также предоставляет кредиты на льготных условиях в рамках программ господдержки и кредиты с плавающей процентной ставкой, которая меняется автоматически, в зависимости от изменения ключевой ставке Банка России", - также отметили в банке.
