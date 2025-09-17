Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ в 2025 году увеличил льготное кредитование АПК на 17 процентов - 17.09.2025
ВТБ в 2025 году увеличил льготное кредитование АПК на 17 процентов
ВТБ в 2025 году увеличил льготное кредитование АПК на 17 процентов - 17.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ в 2025 году увеличил льготное кредитование АПК на 17 процентов
ВТБ с начала года увеличил льготное кредитование в сфере АПК на 17%, до 50,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T16:47+0300
2025-09-17T16:47+0300
экономика
втб
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ с начала года увеличил льготное кредитование в сфере АПК на 17%, до 50,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. "С января по август ВТБ выдал российским предпринимателям льготных кредитов на 50,7 миллиарда рублей для проведения сезонных полевых работ, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова. Также сообщается, что ВТБ занимает свыше 15% рынка льготного кредитования, а половина портфеля сосредоточена в Липецкой, Псковской, Воронежской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.
https://1prime.ru/20250917/vtb-862386545.html
2025
втб, банки, финансы
Экономика, ВТБ, Банки, Финансы
16:47 17.09.2025
 
ВТБ в 2025 году увеличил льготное кредитование АПК на 17 процентов

ВТБ с начала 2025 года увеличил льготное кредитование АПК до 50,7 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ с начала года увеличил льготное кредитование в сфере АПК на 17%, до 50,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
"С января по август ВТБ выдал российским предпринимателям льготных кредитов на 50,7 миллиарда рублей для проведения сезонных полевых работ, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова.
Также сообщается, что ВТБ занимает свыше 15% рынка льготного кредитования, а половина портфеля сосредоточена в Липецкой, Псковской, Воронежской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.
Вывеска банка ВТБ - 17.09.2025
ВТБ понизит процентные ставки по кредитам для бизнеса
14:05
 
Экономика ВТБ Банки Финансы
 
 
