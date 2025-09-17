https://1prime.ru/20250917/vtb-862393611.html
ВТБ в 2025 году увеличил льготное кредитование АПК на 17 процентов
2025-09-17T16:47+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ВТБ с начала года увеличил льготное кредитование в сфере АПК на 17%, до 50,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. "С января по август ВТБ выдал российским предпринимателям льготных кредитов на 50,7 миллиарда рублей для проведения сезонных полевых работ, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова. Также сообщается, что ВТБ занимает свыше 15% рынка льготного кредитования, а половина портфеля сосредоточена в Липецкой, Псковской, Воронежской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.
