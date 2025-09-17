Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс Go" ввел единую подписку на сервисы аренды самокатов и каршеринга - 17.09.2025
"Яндекс Go" ввел единую подписку на сервисы аренды самокатов и каршеринга
"Яндекс Go" ввел единую подписку на сервисы аренды самокатов и каршеринга - 17.09.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Go" ввел единую подписку на сервисы аренды самокатов и каршеринга
Единая подписка на сервисы аренды самокатов, каршеринга и пауэрбанков появилась в приложении "Яндекс Go" с 17 сентября, говорится в релизе сервиса. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:25+0300
2025-09-17T13:25+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Единая подписка на сервисы аренды самокатов, каршеринга и пауэрбанков появилась в приложении "Яндекс Go" с 17 сентября, говорится в релизе сервиса. "С 17 сентября в приложении "Яндекс Go" появилась единая подписка на шеринговые сервисы "Самокаты", "Драйв" и "Бери заряд". Она поможет сэкономить в ежедневных городских сценариях — дешевле арендовать самокаты для коротких поездок и каршеринг для более длительных, а также вовремя заряжать телефон и оставаться на связи в дороге", - сказали в пресс-службе. Так, в подписку входят бесплатные старты на самокатах, 30 минут ежедневной аренды пауэрбанков "Бери заряд" и скидка 10% на фиксированный и поминутный тарифы в каршеринге. Как отметили в компании, подписка позволяет удовлетворить растущий спрос на арендные сервисы. "В 2025 году большую часть (77%) поездок сезона на самокатах совершили частотные пользователи, а в "Драйве" их число увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом", - уточняется в сообщении. "Для "Бери заряд" включение в единую подписку стало еще одним шагом интеграции в экосистему "Яндекса". Компания приобрела сервис в декабре 2024 года, объединив его с другими арендными услугами — каршерингом, самокатами и велосипедами", - пояснили также в релизе.
13:25 17.09.2025
 
"Яндекс Go" ввел единую подписку на сервисы аренды самокатов и каршеринга

"Яндекс Go" ввел единую подписку на сервисы аренды самокатов, каршеринга и пауэрбанков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Молодой человек с девушкой катаются на самокатах в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Молодой человек с девушкой катаются на самокатах в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Единая подписка на сервисы аренды самокатов, каршеринга и пауэрбанков появилась в приложении "Яндекс Go" с 17 сентября, говорится в релизе сервиса.
"С 17 сентября в приложении "Яндекс Go" появилась единая подписка на шеринговые сервисы "Самокаты", "Драйв" и "Бери заряд". Она поможет сэкономить в ежедневных городских сценариях — дешевле арендовать самокаты для коротких поездок и каршеринг для более длительных, а также вовремя заряжать телефон и оставаться на связи в дороге", - сказали в пресс-службе.
Так, в подписку входят бесплатные старты на самокатах, 30 минут ежедневной аренды пауэрбанков "Бери заряд" и скидка 10% на фиксированный и поминутный тарифы в каршеринге.
Как отметили в компании, подписка позволяет удовлетворить растущий спрос на арендные сервисы.
"В 2025 году большую часть (77%) поездок сезона на самокатах совершили частотные пользователи, а в "Драйве" их число увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом", - уточняется в сообщении.
"Для "Бери заряд" включение в единую подписку стало еще одним шагом интеграции в экосистему "Яндекса". Компания приобрела сервис в декабре 2024 года, объединив его с другими арендными услугами — каршерингом, самокатами и велосипедами", - пояснили также в релизе.
"Яндекс Маркет" стал помечать оригинальную бытовую технику и электронику
10 сентября, 09:02
