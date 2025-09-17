"Яндекс Go" ввел единую подписку на сервисы аренды самокатов и каршеринга

https://1prime.ru/20250917/yandeks-862385016.html

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Единая подписка на сервисы аренды самокатов, каршеринга и пауэрбанков появилась в приложении "Яндекс Go" с 17 сентября, говорится в релизе сервиса. "С 17 сентября в приложении "Яндекс Go" появилась единая подписка на шеринговые сервисы "Самокаты", "Драйв" и "Бери заряд". Она поможет сэкономить в ежедневных городских сценариях — дешевле арендовать самокаты для коротких поездок и каршеринг для более длительных, а также вовремя заряжать телефон и оставаться на связи в дороге", - сказали в пресс-службе. Так, в подписку входят бесплатные старты на самокатах, 30 минут ежедневной аренды пауэрбанков "Бери заряд" и скидка 10% на фиксированный и поминутный тарифы в каршеринге. Как отметили в компании, подписка позволяет удовлетворить растущий спрос на арендные сервисы. "В 2025 году большую часть (77%) поездок сезона на самокатах совершили частотные пользователи, а в "Драйве" их число увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом", - уточняется в сообщении. "Для "Бери заряд" включение в единую подписку стало еще одним шагом интеграции в экосистему "Яндекса". Компания приобрела сервис в декабре 2024 года, объединив его с другими арендными услугами — каршерингом, самокатами и велосипедами", - пояснили также в релизе.

