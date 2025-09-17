https://1prime.ru/20250917/yuan-862379373.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже незначительно повышается

2025-09-17T11:37+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду повышается вторую сессию подряд, но в данный момент - незначительно, следует из данных Московской биржи Курс юаня расчетами "завтра" на 11.25 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,63 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,62-11,71 рубля. Курс юаня продолжит "осваиваться" в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей, которая будет актуальной для юаня на краткосрочном горизонте, считает Богдан Зварич из ПСБ. При этом в рамках следующей недели возможно тестирование курсом поддержки на уровне 11,5 рубля из-за роста продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, добавляет он. "Что же касается среднесрочной динамики китайской валюты, то к концу осени мы ожидаем выхода юаня в район 12 рублей и закрепления над данной отметкой до конца года", - даёт прогноз Зварич. Этому будет способствовать сохранение тенденции к росту спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение кредитно-денежной политике в стране, заключает он.

