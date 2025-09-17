https://1prime.ru/20250917/yuan-862390339.html

Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем

Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем - 17.09.2025, ПРАЙМ

Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем

Курс китайской валюты к рублю в среду растет вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T15:41+0300

2025-09-17T15:41+0300

2025-09-17T15:41+0300

экономика

юань

рубль

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду растет вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.28 мск рос на 6 копеек (+0,5%), до 11,68 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,62-11,71 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,41 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,141 против 7,104 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,9 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в среду продолжил восстановительный рост вторую сессию подряд, удерживаясь выше уровня 12,5 рубля. "Новостной фон для рубля сохраняется без принципиальных изменений. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке уже учтено в котировках, а геополитический фон пока не обострялся. В то же время факторы давления для рубля сохраняются в полной мере: импортеры активны, в то время как экспортеры заводят и предлагают меньше валюты на продажу", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню закрепляется в положительной области. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.28 мск снижался на 0,3%, до 68,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 96,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В центр внимания инвесторов возвращаются геополитические новости, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "С другой стороны, выросшие нефтяные цены в моменте выступают фактором поддержки для рубля. В целом для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,5-11,8 рубля за юань", - добавляет он. Ослабление рубля в последнее время объясняется несколькими факторами, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Возобновление импорта увеличивает спрос на валюту. Эта ситуация усугубляется смягчением денежно-кредитной политики ЦБ, которая стимулирует внутренний спрос. В итоге уменьшение предложения валюты на фоне растущего спроса оказывает давление на рубль, делая его укрепление кратковременным и нестабильным", - поясняет она.

https://1prime.ru/20250917/evro-862382597.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, рынок, торги