Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/yuan-862390339.html
Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем
Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем - 17.09.2025, ПРАЙМ
Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем
Курс китайской валюты к рублю в среду растет вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T15:41+0300
2025-09-17T15:41+0300
экономика
юань
рубль
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду растет вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.28 мск рос на 6 копеек (+0,5%), до 11,68 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,62-11,71 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,41 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,141 против 7,104 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,9 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в среду продолжил восстановительный рост вторую сессию подряд, удерживаясь выше уровня 12,5 рубля. "Новостной фон для рубля сохраняется без принципиальных изменений. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке уже учтено в котировках, а геополитический фон пока не обострялся. В то же время факторы давления для рубля сохраняются в полной мере: импортеры активны, в то время как экспортеры заводят и предлагают меньше валюты на продажу", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню закрепляется в положительной области. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.28 мск снижался на 0,3%, до 68,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 96,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В центр внимания инвесторов возвращаются геополитические новости, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "С другой стороны, выросшие нефтяные цены в моменте выступают фактором поддержки для рубля. В целом для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,5-11,8 рубля за юань", - добавляет он. Ослабление рубля в последнее время объясняется несколькими факторами, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Возобновление импорта увеличивает спрос на валюту. Эта ситуация усугубляется смягчением денежно-кредитной политики ЦБ, которая стимулирует внутренний спрос. В итоге уменьшение предложения валюты на фоне растущего спроса оказывает давление на рубль, делая его укрепление кратковременным и нестабильным", - поясняет она.
https://1prime.ru/20250917/evro-862382597.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, рубль, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Рынок, Торги
15:41 17.09.2025
 
Юань продолжает дорожать к рублю в среду днем

Курс юаня к рублю продолжает расти в среду вторую сессию подряд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Юань и рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду растет вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.28 мск рос на 6 копеек (+0,5%), до 11,68 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,62-11,71 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,41 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,141 против 7,104 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,9 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Юань на Мосбирже в среду продолжил восстановительный рост вторую сессию подряд, удерживаясь выше уровня 12,5 рубля.
"Новостной фон для рубля сохраняется без принципиальных изменений. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке уже учтено в котировках, а геополитический фон пока не обострялся. В то же время факторы давления для рубля сохраняются в полной мере: импортеры активны, в то время как экспортеры заводят и предлагают меньше валюты на продажу", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах. То есть, ставка по юаню закрепляется в положительной области.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.28 мск снижался на 0,3%, до 68,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 96,8 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В центр внимания инвесторов возвращаются геополитические новости, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"С другой стороны, выросшие нефтяные цены в моменте выступают фактором поддержки для рубля. В целом для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,5-11,8 рубля за юань", - добавляет он.
Ослабление рубля в последнее время объясняется несколькими факторами, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
"Возобновление импорта увеличивает спрос на валюту. Эта ситуация усугубляется смягчением денежно-кредитной политики ЦБ, которая стимулирует внутренний спрос. В итоге уменьшение предложения валюты на фоне растущего спроса оказывает давление на рубль, делая его укрепление кратковременным и нестабильным", - поясняет она.
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Евро дешевеет к доллару в среду днем
12:55
 
ЭкономикаюаньрубльРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала